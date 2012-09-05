تولید و پرورش گیاهان دارویی در شهرستان دنا ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرادعلی پیوند افزود: تنوع آب و هوایی و گستردگی پوشش گیاهی در طبیعت دنا یکی از سرمایه های پنهان این شهرستان است.

وی بیان کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده به کسانی که علاقه مند کار در خصوص پرورش گیاهان دارویی باشند، تسهیلات لازم در این خصوص اعطا می شود.

فرماندار دنا با بیان اینکه هیچگونه مانعی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی وجود ندارد، اظهار داشت: باید با انجام تحقیقات علمی و کاربردی، جایگاه واقعی خود را در حوزه داروهای گیاهی به دست آوریم.

وی با بیان اینکه از بدو خلقت انسان، گیاهان به عنوان منبع غذایی مورد توجه بوده و با گذشت زمان اهمیت دارویی آنها شناخته شده، افزود: استفاده از گیاهان داروئی در این استان پیشینه زیادی دارد و مردم ما اطلاعات زیادی از خواص و زمینه مصرف این گیاهان دارند.

پیوند تاکید کرد: اگر این پیشینه کهن با دانش و تکنولوژی عجین شود، دستاوردهای مهمی در زمینه گیاهان دارویی در استان به دست خواهد آمد.