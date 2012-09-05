  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

پیوند عنوان کرد:

تولید و پرورش گیاهان دارویی در شهرستان دنا ضروری است

تولید و پرورش گیاهان دارویی در شهرستان دنا ضروری است

دنا – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دنا گفت: با توجه به قرار گرفتن منطقه دنا در محیط طبیعی و بکر و برخورداری از انواع گونه های گیاهی، نیازمند توجه بیشتر در امر تولید و پرورش گیاهان دارویی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرادعلی پیوند افزود: تنوع آب و هوایی و گستردگی پوشش گیاهی در طبیعت دنا یکی از سرمایه های پنهان این شهرستان است.

وی بیان کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده به کسانی که علاقه مند کار در خصوص پرورش گیاهان دارویی باشند، تسهیلات لازم در این خصوص اعطا می شود.

فرماندار دنا با بیان اینکه هیچگونه مانعی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی وجود ندارد، اظهار داشت:  باید با انجام تحقیقات علمی و کاربردی، جایگاه واقعی خود را در حوزه داروهای گیاهی به دست آوریم.

وی با بیان اینکه از بدو خلقت انسان، گیاهان به عنوان منبع غذایی مورد توجه بوده و با گذشت زمان اهمیت دارویی آنها شناخته شده، افزود: استفاده از گیاهان داروئی در این استان پیشینه زیادی دارد و مردم ما اطلاعات زیادی از خواص و زمینه مصرف این گیاهان دارند.

پیوند تاکید کرد: اگر این پیشینه کهن با دانش و تکنولوژی عجین شود، دستاوردهای مهمی در زمینه گیاهان دارویی در استان به دست خواهد آمد.

کد مطلب 1689719

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار