حرکت کاروان خاکریز خبرنگاران و عکاسان جبهه جهادی در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز حرکت کاروان خاکریز خبرنگاران و عکاسان جبهه جهادی منتظران خورشید از صبح امروز در استان کردستان آغاز شد.

بنا بر این گزارش در این مراسم سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از آخرین فعالیت‌های گروه‌های جهادی در استان کردستان بازدید می‌کند.

کاروان خاکریز خبرنگاران و عکاسان جبهه جهادی اولین برنامه خود را از روستای شریف آباد از توابع شهرستان دیوان‌دره آغاز کردند.

خبرنگاران و عکاسان جبهه جهادی منتظران خورشید به همراه رئیس سازمان بسیج مستضعفین از فعالیت‌های گروه‌های جهادی این شهرستان بازدید می‌کنند.

سپس قرار است خبرنگاران عصر فردا به شهرستان مریوان بروند و از آخرین فعالیت‌های گروه‌های جهادی در این شهرستان گزارش خبری را تهیه کنند.