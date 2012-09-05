دفاتر خدمات مسافرتی قشم صاحب پروانه بهره برداری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید امینی افزود: 24 دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی منطقه آزاد قشم با هدف ارائه خدمات مناسب و درخور شان انبوه مهمانان و گردشگران این جزیره زیبا در جنوب کشور صاحب پروانه بهره برداری شدند.

به گفته وی، با صدور پروانه بهره برداری فعالان این بخش خدماتی، نحوه فعالیت و خدمات رسانی این مجموعه از طریق بازرسان مجرب مدیریت گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نظارت و رصد خواهد شد.

امینی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مناسب به گردشگران تصریح کرد: مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در تلاش است با صدور پروانه بهره بدرای این مراکز و ادامه برگزاری دوره های آموزشی، خدمات مناسب گردشگری از طریق این دفاتربه مهمانان جزیره قشم ارائه شود.

وی بار دیگر با تاکید بر اهمیت خدمات مناسب به مهمانان و گردشگران جزیره قشم توسط فعالان بخش گردشگی و مسافرتی، همچنین از برخورد قانونی با متخلفان این مراکز و احتمال ابطال پروانه فعالیت آنان در راستای تکریم گردشگران جزیره زیبای قشم خبر داد.