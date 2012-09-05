همایش تجلیل ازآزادگان درشهرستان خرامه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صباحی امام جمعه خرامه در این مراسم اظهار داشت: هرکس خلاف نظام هستی و اراده الهی حرکت کند شکست می خورد و در نظام طبیعت جایی ندارد ورمز پیروزی ما حرکت در جهت اراده الهی با ایمانی قوی و راسخ است.

صباحی افزود: ایمان همان چراغ بصیرت در درون انسان است که با انتخاب جدید و مساعد انسان حاصل می شودو هرکس برای تقویت ایمان خودش تلاش کند به خودش کمک کرده و هر کس بر اساس اراده الهی حرکت نکند به خودش ضرر زده است.

وی ادامه داد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ،آزادگان و جانبازان با ایمان قوی و قلبی پاک در راستای پایداری و حفظ انقلاب اسلامی تلاش کردند و این نظام و انقلاب را به دست آورده و به ما سپردند و ما باید در حفظ و پایداری آن تلاش کنیم.

داریوش اسماعیلی نماینده مردم خرامه ،سروستان و کوار نیز در این مراسم گفت: حضوردر مراسم تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس وآزادگان و جانبازان ویادو خاطره روزهای عزیز و به یاد ماندنی در دوران جنگ را برای ما زنده می کند.

داریوش اسماعیلی بیان داشت: زمانی این موضوع به اوج خودش می رسد که جانبازان و آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس خاطراتشان را به خصوص برای نسل جوان و آینده سازان نظام مقس جمهوری اسلامی بیان کنند.

وی ادامه داد: جوانان بایدبدانند که این نظام با چنین عظمتی که امروزه در دنیا کسب کرده به راحتی به اینجا نرسیده و زحمتهاو ایثارهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و مقاومت آنها بر خاک دشمن امروز قطعا این عظمت را به نظام ما بخشیده است.

نائب رئیس مجمع نمایندگان استان فارس افزود: عظمت این نظام و انقلاب و پایداری آن حاصل تلاشهای جانبازان و آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است و جوانان و آینده سازان باید در حفظ و پایداری این نظام با استفاده از تجربیات و بهره بردن از خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس تلاش کنند.

در این مراسم معنوی تعدادی از آزادگان به خاطره گویی پرداختند و درپایان با اهدا لوح سپاس و هدایا از آزادگان تجلیل شد.