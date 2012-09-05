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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

همایش تجلیل ازآزادگان درشهرستان خرامه برگزار شد

همایش تجلیل ازآزادگان درشهرستان خرامه برگزار شد

خرامه - خبرگزاری مهر: دومین همایش تجلیل از آزادگان شهرستان خرامه، امروز چهارشنبه درسالن شهیدموسوی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صباحی امام جمعه خرامه در این مراسم اظهار داشت: هرکس خلاف نظام هستی و اراده الهی حرکت کند شکست می خورد و در نظام طبیعت جایی ندارد ورمز پیروزی ما حرکت در جهت اراده الهی با ایمانی قوی و راسخ است.

صباحی افزود: ایمان همان چراغ بصیرت در درون انسان است که با انتخاب جدید و مساعد انسان حاصل می شودو هرکس برای تقویت ایمان خودش تلاش کند به خودش کمک کرده و هر کس بر اساس اراده الهی حرکت نکند به خودش ضرر زده است.

وی ادامه داد: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ،آزادگان و جانبازان با ایمان قوی و قلبی پاک در راستای پایداری و حفظ انقلاب اسلامی تلاش کردند و این نظام و انقلاب را به دست آورده و به ما سپردند و ما باید در حفظ و پایداری آن تلاش کنیم.

داریوش اسماعیلی نماینده مردم خرامه ،سروستان و کوار نیز در این مراسم گفت: حضوردر مراسم تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس وآزادگان و جانبازان ویادو خاطره روزهای عزیز و به یاد ماندنی در دوران جنگ را برای ما زنده می کند.

داریوش اسماعیلی بیان داشت: زمانی این موضوع به اوج خودش می رسد که جانبازان و آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس خاطراتشان را به خصوص برای نسل جوان و آینده سازان نظام مقس جمهوری اسلامی بیان کنند.

وی ادامه داد: جوانان بایدبدانند که این نظام با چنین عظمتی که امروزه در دنیا کسب کرده به راحتی به اینجا نرسیده و زحمتهاو ایثارهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و مقاومت آنها بر خاک دشمن امروز قطعا این عظمت را به نظام ما بخشیده است.

نائب رئیس مجمع نمایندگان استان فارس افزود: عظمت این نظام و انقلاب و پایداری آن حاصل تلاشهای جانبازان و آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است و جوانان و آینده سازان باید در حفظ و پایداری این نظام با استفاده از تجربیات و بهره بردن از خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس تلاش کنند.

در این مراسم معنوی تعدادی از آزادگان به خاطره گویی پرداختند و درپایان با اهدا لوح سپاس و هدایا از آزادگان تجلیل شد.

کد مطلب 1689724

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