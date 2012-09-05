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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

اعلایی با مهر مطرح کرد:

ایلام کم جمعیت ترین استان کشور است

ایلام کم جمعیت ترین استان کشور است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: استان ایلام کمترین جمعیت کشور را در مقایسه با سایر استان ها دارا است.

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام کمترین جمعیت کشور را دارد.

وی افزود: باید به جمعیت به عنوان یک اصل مهم توجه شود و ما باید به گونه ای عمل کنیم که از مهاجرت بی رویه از این استان جلوگیری کرده و برای افزایش هدفمند جمعیت برنامه ریزی کنیم.

این مسئول با اشاره به ظرفیت های بالای استان در جذب گردشگر، اظهار داشت: مسیر حرکت ما باید به سمتی باشد که طرح های ما فرااستانی باشند چرا که در حوزه های دفاع مقدس، طبیعت گردی و آثار باستانی از استان های غنی کشور هستیم.

اعلایی عنوان کرد: استان ایلام اگر بخواهد به توسعه دست یابد، نیازمند کار، تلاش و همدلی مدیران دستگاه های اجرایی به دور از هرگونه گرایش است، چرا که مدیران باید بدانند که در قبال مردم مسئولند و باید مسئولیت بپذیرند.

استاندار ایلام توجه به روستاها و استفاده از استعدادها و توانمندی های آنها را گامی کلیدی برای توسعه این مناطق عنوان کرد و گفت: اگر در برنامه ریزی ها توجه به استعدادها مدنظر قرار گیرد،‌ بدون تردید موفق تر خواهیم بود.

کد مطلب 1689727

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