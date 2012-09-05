تروریستها در سوریه به جان هم افتادند/ افشای جزئیات تصفیه خونین داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، "یاسر السری" مدیر دیده بان اطلاع رسانی اسلامی در لندن در گفتگو با القدس العربی فاش کرد بیش از 15 عضو گروه موسوم به ارتش آزاد(مهمترین گروه مسلح برهم زننده امنیت و آرامش ملت سوریه که مقر آن در ترکیه است)، ابومحمد الشامی العبسی رئیس گروه موسوم به شورای دولت اسلامی را در نزدیک مرزهای سوریه و ترکیه ترور کردند.



منابع آگاه به القدس العربی گفتند : درگیریهای شدیدی میان طرفین در پی افشای خبر ترور العبسی رخ داد که خطرناک ترین برخورد و درگیری میان مخالفان سوری و عناصر جهادی تا کنون به شمار می رود، که این افراد از زمان آغاز درگیریهای سوریه از مصر، تونس، الجزایر، امارات، عربستان، کویت و اروپا وارد سوریه شده اند.



السری در تماس تلفنی با القدس العربی از روزنامه هوادار مخالفان سوری گفت ابومحمد الشامی با گردان خود اولین کسانی بودند که گذرگاه مرزی در سوریه موسوم به باب الهوی در مرز با ترکیه را آزاد کردند که همچنان تحت سیطره مجاهدان! قرار دارد.



السری افزود عشیره العبسی از منطقه تل الکرامه در ادلب پذیرفتن تسلیت پیش از گرفتن انتقام وی را رد کرده اند.



روابط حسنه تروریستها با دستگاههای اطلاعاتی امنیتی ترکیه



القدس العربی نوشت اطلاعات سابق تصریح می کند که گروههای اسلامگرای موجود در گذرگاه باب الهوی که خبرنگار خبرگزاری فرانسه تعداد آنها را حدود 150 نفر برآورد کرده است، روابط حسنه ای با دستگاههای امنیتی ترکیه برقرار کرده اند، در حالی که روابط آنها با گروه موسوم به ارتش آزاد مهمترین تشکل نظامی مخالفان سوری تیره شده است.



السری تصریح کرد ابومحمد الشامی العبسی به ضرب چاقوی 15 عضو گردان فاروق الشمال وابسته به ارتش آزاد به قتل رسید و دوشنبه به شکل ناشایستی در یک گودال انداخته شد و بر روی وی خاک ریخته شد.



القدس العربی نوشت پیشتر نیز درگیری و برخورد میان ارتش آزاد و گروه وابسته به ابومحمد الشامی رخ داد که البته در آن زمان این مسئله مهار شد و توافقی میان دو طرف به دست آمد، اما برخی افراد در روزهای اخیر، با ایجاد کمین برای وی در داخل مرزهای ترکیه، به وی حمله کرده و او را ربودند.

پس از ربوده شدن العبسی، یاسر السری با شیخ ابوبصیر الطرطوسی(نام واقعی اش عبدالمنعم مصطفی حلیمه است) و شیخ ابوعبدالله که وی را امیر گردانهای احرار الشام می نامند، به منظور تلاش برای مهار خونریزی و تلاش برای آزادی وی تماس برقرار کرد، اما این تلاشها سودی نداشت و العبسی در حالی که کشته شده بود، پیدا شد.



هشدار به جوانان عرب ؛ به بهانه جهاد به سوریه نیایید



یاسر السری در گفتگو با القدس العربی از جوانان مسلمان خواست به بهانه جهاد به سوریه نیایند، وی هشدار داد که پس پایان درگیریها در سوریه، کشورهای غربی، جنگجویان مسلمان را هدف قرار خواهند داد.



افشای این درگیری میان گروههای تروریستی مسلح در حالی است که پیشتر نیز روزنامه نگاران غربی که برای پوشش تحولات سوریه به این کشور رفته بودند، از اختلافات شدید میان گروههای مسلح و عدم هماهنگی آنها با یکدیگر خبر داده بودند، با این حال تلاش گسترده ای از محور ضد سوری برای سرپوش گذاشتن بر این اختلافات صورت گرفته بود و این اولین بار است که جزئیات درگیریهای خونین میان تروریستها رسانه ای می شود.