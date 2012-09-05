به گزارش خبرنگار مهر، حامد حسن ظهر چهارشنبه در کنفرانس مقاومت اسلامی ادامه داد: فرانسه، انگلیس و آمریکا نقشه‌های شومی برای سوریه و خاورمیانه دارند و ما باید هوشیار باشیم و تا کنون هزاران خون بیگناه به زمین ریخته شده است.

سفیر سوریه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی دنبال این است که مقاومت را از بین ببرد و در این راستا اقدامات شومی در سوریه انجام داده است.

مقاومت اسلامی و سوریه در برابر آمریکا و متحدانش ایستادگی ‌می‌کند

حسن اظهار داشت: مقاومت اسلامی در برابر آمریکا و متحدانش ایستادگی می‌کند و آنها به اسلام تمسک دارد.

سوریه پل ارتباطی حزب الله فلسطین و ایران است

سفیر سوریه ادامه داد: سوریه پلی میان ایران، حزب الله و فلسطین است و آنها می‌خواهند این پل را خراب کنند و این یک جنگ حق بر علیه باطل است و امروز ما در یک جنگ به تمام معنا به سر می بریم ضمن اینکه در همه دنیا تاثیر مستقیم دارد.

وی تصریح کرد: غربی ها و دشمنان مقاومت اسلامی و کشورهایی چون ترکیه، عربستان، قطر و برخی کشورهای همسایه و گروه سعد الحریری باعث می شود گروه‌های شورشی واقع در سوریه تامین نظامی و مادی شود و حتی مجاهدین خلق نیز به آنها کمک مالی می‌کنند.