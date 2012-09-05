ایجاد تعامل دو سویه بین ایران و افغانستان در رفع مشکلات منطقه موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گمرکی‌ زاده ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برای رفع مشکلات کم آبی و رونق اقتصادی این منطقه، پیگیری حق آبه سیستان از رودخانه هیرمند و حل اختلافات مرزی ایران و افغانستان از سوی دولتمردان ضروری است.

وی بر ساماندهی فعالیت بازارچه ‌های مرزی سیستان و بلوچستان با هدف مبارزه با قاچاق کالا و مقابله با تحریم و گرانی تاکید کرد.

وی افزود: مرز در این استان یک فرصت قلمداد می ‌شود و باید راهکار عملی و قانونی برای تامین رفاه مرزنشینان ارائه شود.

فرماندار هیرمند بیان داشت: یکی از شروط انسداد مرز فعالیت بدون تشریفات بازارچه های مرزی است که متاسفانه این مهم در مورد بازارچه مرزی هیرمند اعمال نمی شود.

وی گفت: انسداد مرز امنیت را در سیستان برقرار کرده اما باید در کنار آن برای تامین معیشت پایدار مرزنشینان و پایداری جمعیت در منطقه اقدامات لازم صورت گیرد.

وی افزود: وجود افراد مشکوک تابعه و فاقد شناسنامه و مدارک هویتی از مشکلات این منطقه است اما نباید به تهدید تبدیل شود.