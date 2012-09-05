برگزاری مسابقات قرآن دانشجویان مسلمان جهان/ جهاد، بیداری و عزت شعار مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برگزاری چهارمین دوره مسابقات بین المللی دانشجویان مسلمان جهان در تبریز ظهر امروز چهارشنبه 15 شهریورماه با حضور مهندس ناصر وحیدی مهر معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز، حجت الاسلام سید مهدی تقوی دبیر این دوره مسابقات و دکتر محمد حسین یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی کشور و مهندس علیرضا زجاجی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در سالن اجتماعات خبرگزاری ایکنا برگزارشد.

تقوی درابتدا گفت: یکی از اهداف این مسابقات اجرای منویات و خواسته‏های مقام معظم رهبری است که فرمود فعالیت قرآنی دانشگاهیان باید با سایر محافل تفاوت داشته باشد وعلاوه بر حفظ و قرائت قرآن کریم توجه به عمق مفاهیم و درک عمیق معانی توسط دانشجویان باید مورد توجه قاریان قرار بگیرد.

وی افزود: این مسابقات به صورت دوسالانه و هربار در یک کلانشهر کشوربرگزار می‏شود که این دوره تبریز برگزارکننده این مسابقات است. مسابقات این دوره چون مصادف با ایام شهادت امام صادق(ع) است حول محور شخصیت این امام معصوم است. باید توجه داشت که امام صادق رمز وحدت بین کلیه فرق اسلامی است. توجه به نهضت علمی و جنبش نرم افزاری در پرداختن به زوایای پنهان و آشکار این شخصیت بزرگ اسلام تبلور پیدا می‎کند.

دبیر این دوره مسابقات تصریح کرد: امروز رمز رهایی جهان اسلام از استیلای غرب چیزی جز یا صادق آل محمد نیست که مورد اتفاق همه فرق اسلامی است.

یادگاری هم گفت: ارتقاء فکری و فرهنگی دانشجویان مسلمان جهان و همچنین عملیاتی شدن مفاهیم قرآنی و سبک زندگی قرآنی در آنان از اهداف دیگر برگزاری این مسابقات است.

محمود موسوی قائم مقام دبیر این دوره مسابقات هم عنوان کرد: دردوره پیشین مسابقات در مشهد 43 کشور شرکت کردند که در این دوره از 52 کشور دعوت به عمل آمده و نزدیک به یکصد میهمان خارجی خواهیم داشت. از هر کشور دو نفر، یک نفر در بخش حفظ و یک نفر در بخش قرائت حضور خواهند داشت. بلیت همه میهمانان تهیه و صادرشده و هماهنگی‎های لازم با هتل ها و محل سکونت این افراد انجام شده است.

وی افزود: سالن بنیاد مصلای امام خمینی (ره) تبریز برای این مسابقات آماده شده و این مسابقات اولین رویداد فرهنگی این مکان است زیرا نیمه شعبان امسال افتتاح شد. در حاشیه مسابقات 20 مسجد فعال تبریز برای تلاوت قرآن انتخاب شده که در 5 مسجد با حضور داوران این دوره محفل انس با قرآن تشکیل می‏شود. درحاشیه این مسابقات تلاوت‎های مختلفی توسط قرا در شهرهای اطراف انجام می‎گیرد. همچنین دعای کمیل در مصلای تبریز با حضور همه شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.

معاونت تبلیغ و ترویج سازمان فعالیت‏های قرآنی ادامه داد: شبکه تلویزیونی سهند پخش همه مسابقات را پوشش خواهد داد و رادیو قرآن، شبکه الکوثر و شبکه‎های دیگر قرآنی و خبرگزاری‏ها اخبار این دوره از مسابقات را منعکس خواهند کرد.

موسوی یادآورشد: افتتاحیه مسابقات روز سه شنبه 21 شهریور ماه است و اختتامیه آن شنبه 25 شهریور است. سه روز اول 9 تا 13 مسابقات مقدماتی حفظ و بعدازظهر 22 و 23 مسابقات قرائت و مسابقات نهایی بعدازظهر روز 24 برپا می‏شود.

ناصر وحیدی مهر معاون فرهنگی اجتماعی تبریز هم گفت: برگزاری این مسابقات یک اتفاق مهم فرهنگی در تبریز است. برنامه‏های متعددی برای میهمانان و سفیران کشورهای مدعو در حاشیه این مسابقات درنظرگرفته شده است. همچنین برپایی بحث‏های میان رشته‏ای با موضوعات قرآن و ادبیات، قرآن و ارتباطات و ....از جمله برنامه‏های درنظرگرفته است. در طی 5 روز برگزاری مسابقات سعی می‎کنیم فضای استان را به یک فضای قرآنی معطر کنیم.

وی گفت: بوستان بزرگ گفتگوی قرآن که بعد از بوستان تهران دومین بوستان بزرگ قرآنی است در حاشیه مسابقات با حضور امام جمعه و مسئولان استان افتتاح خواهیم کرد. تمثال 4600 شهید تبریز از یک هفته مانده به مسابقات در سطح شهر نصب شد.

مهندس زجاجی هم در آخر گفت: شعار این دوره مسابقات قرآن، جهاد، بیداری و عزت است. تبریز شهر بزرگان زیادی از جمله شهید محراب آیت الله مدنی است که مسابقات از فردای سالروز شهادت ایشان شروع می‎شود. علامه طباطبایی؛ علامه جعفری، علامه امینی و ... خاستگاهشان تبریز بوده است.

در انتها از پوستر این دوره مسابقات که مقبره الشعرای تبریز و چند مکان دیگر گردشگری این شهر در آن نقش بسته رونمایی شد. همچنین از سایت مسابقات این دوره رونمایی شد که اطلاعات بیشتر در این سایت موجود است. آدرس سایتquran.ir است.