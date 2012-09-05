اگر نماز و فرهنگ آن وارد جامعه شود انقلاب عظیمی رخ خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علما ضمن خوشامدگویی و ابراز خرسندی از برگزاری این اجلاس در استان کرمانشاه گفت: همواره میزبان بودن لذتی را به دنبال دارد و میزبانی نماز و خادمان این عرصه لذتی دوچندان دارد و هیچ میزبانی این لذت را ندارد.

وی افزود: با توجه به اینکه شعار اجلاس نماز "نماز و نهضت مسجدسازی" است. باید این امر در همه‌جا محقق شود و البته در این راستا چندسالی است که حرکت هایی صورت پذیرفته و هم‌اکنون این حرکت شدت بیشتری یافته است و مسجد سازی جزو اصلی ترین پروژه‌های این استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هیچ چیزی قدرت و نیروی نماز را برای ارتباط با خداوند ندارد و با توجه به کلام الهی هیچ ارتباطی بدون ذکر صورت نمی‌پذیرد.

آیت الله علما تصریح کرد: در جای دیگر نماز تعبیر به نور شده است و اینکه انسان بتواند بدون حضور نور شخصیت انسانی خود را پرورش دهد امری غیر ممکن است.

وی افزود: خداوند این نسخه را تجویز کرده است و نماز را تعبیر به نور مومن کرده است و مگر مومن می‌تواند بدون اثر نور نماز کاری به نتیجه مطلوب برساند.

وی ادامه داد: سخنرانی مقام معظم رهبری در اجلاس غیر متعهدها از تراوشات و آثار و برکات نماز بود و این نور اثر نماز 120 کشور را مجذوب خود کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه گفت: از هر منظری که به تاثیرات نماز و بروز آن در فرمایشات مقام معظم رهبری نگاه کنیم خواهیم دید فرمایشات مقام معظم رهبری همه‌ شرکت کنندگان در اجلاس سران جنبش عدم تعهد را واردار به فکر، تامل و تفکر کرد و این از نتایج و تاثیرات مستقیم نماز است.

آیت الله مصطفی علما افزود: اثرات نماز در همه عالم تاثیر گذار است و تدبیر، ولایت و سخنان مقام معظم رهبری ناشی از همین اثر گذاری است.

وی ادامه داد: همه ما متولیان نماز هستیم و اگر این نماز و فرهنگ آن وارد جامعه، مدرسه و کوچه و بازار شود انقلابی عظیم رخ خواهد داد.

وی در پایان ضمن قدردانی از رئیس ستاد اقامه نماز حجت الاسلام قرائتی بخاطر 40 سال کوشش در این زمینه گفت: فضای نماز فضای ذکر و نور است البته این فضا با سفر مقام معظم رهبری در استان ما بوجود آمد و با برگزاری اجلاس نماز رنگ و بویی تاز به خود گرفت و همه مسئولین باید تمام همتشان را روی مسجدسازی بگذارند و در این راستا نیز همتشان در جهت این باشد که مساجد احداث شده بدون امام نمانند لذا برای این امر نیز تدابیری چون ایجاد استادخانه ها و خانه‌های عالم صورت پذیرد.