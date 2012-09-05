به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام احمد فرخ فال پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه با تصویب شورای عالی حوزه‌‌های علمیه و تأیید بزرگان حوزه روز شنبه 18 شهریورماه برگزار می‌شود و آیت الله مکارم شیرازی در مراسم افتتاحیه سخنرانی خواهد کرد.



وی اضافه کرد: در مراسم افتتاحیه حوزه آیت الله حسینی بوشهری و آیت الله مقتدایی نیز سخنرانی خواهند داشت و گزارشی از برنامه‌های گذشته و آینده حوزه ارائه می‌دهند.



مدیر حوزه علمیه قم با اشاره به شعار امسال حوزه‌ تصریح کرد: از سوی آیت الله حسینی بوشهری شعار امسال "تعالی معنوی، تکامل اخلاقی و ارتقای علمی حوزه‌ های علمیه" اعلام شده است.



وی با بیان اینکه مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌ همزمان با مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید حوزه‌‌های علمیه خواهد بود، اظهار داشت: در این مراسم آیت‌ الله مقتدایی به ارائه گزارشی از مدیریت چهار ساله خود خواهد پرداخت و در ادامه آیت الله حسینی بوشهری نیز به تشریح چشم انداز آینده حوزه می‌پردازد.



فرخ فال با اشاره به صدور پیام آغاز سال تحصیلی حوزه از سوی مدیر حوزه های علمیه بیان داشت: ایشان در این پیام توصیه‌های ارزشمندی از جمله بهره‌مندی از مشی علمای بزرگ و صالح حوزه و تبعیت از مراجع عظام و تقویت بصیرت سیاسی را به طلاب کرده است.



مسئول حوزه ریاست حوزه‌ های علمیه با بزرگ خواندن مسئولیت طلاب و حوزه‌های علمیه، تأکید کرد: تفقه در دین و تامین فضای معنوی جامعه و معنویت مردم وظیفه سنگینی بر دوش طلاب و حوزه است از این رو پرورش طلاب مسئولیتی بزرگ به شمار می‌رود.