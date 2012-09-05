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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

بسترهای لازم برای برگزاری جشنواره منطقه ای تئاتر زاگرس در ایلام فراهم شده است

بسترهای لازم برای برگزاری جشنواره منطقه ای تئاتر زاگرس در ایلام فراهم شده است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان ایلام گفت: بسترهای لازم برای برگزاری دومین جشنواره منطقه ای تئاتر زاگرس ویژه معلولین آماده است.

صادق رستمی  در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره به میزبانی استان ایلام برگزار می شود، افزود: در این جشنواره استان های ، ایلام، کردستان، کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان شرکت می کنند.

وی ادامه داد: جشنواره منطقه ای زاگرس در آبان ماه سال جاری و با هدف توانمندسازی معلولین و تغییر نگرش جامعه نسبت به آنها و توانمندی های این عزیزان برگزار می شود.

مدیرکل بهزیستی با بیان اینکه استقبال امسال از جشنواره بی نظیر بوده است، اظهار داشت: 57 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شدند که از این تعداد 17 اثر به دلیل مرتبط نبودن با محتوای جشنواره، مردود شدند.

رستمی تصریح کرد: شش اثر مستقیماً وارد جشنواره شدند و 34 اثر دیگر بازبینی خواهند شد.

این مسئول افزود: تئاتر صحنه ای، خیابانی، کودک و نوجوان و پژوهش از بخش های مختلف این جشنواره بوده اند که در بخش پژوهش فقط یک اثر از استان همدان به جشنواره راه یافته که در حاشیه جشنواره  به عنوان کارگاه آموزشی برگزار می شود.

کد مطلب 1689744

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