تایید حکم مجازات مرد همسرکش

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده داوود متهم است در تاریخ دهم خرداد سال 89 همسر خود را به نام زهرا خفه کرده است.

مادر مقتول در جلسه دادگاه که 16 اردیبهشت در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد پس از حضور در جایگاه از خون دخترش گذشت کرد و گفت: داوود دختر مرا کشت اما دو سال است به جای اعتراف دروغ پردازی می کند به همین خاطر از قضات دادگاه می خواهم او را به زندان آن هم برای مدت طولانی محکوم کنند.



قاضی سپس اتهام قتل عمد را به داوود تفهیم کرد که متهم با رد اتهاماتش گفت: من این کار را نکردم. من و همسرم مدتها بود با یکدیگر اختلاف داشتیم اما دو روز قبل از جنایت با هم آشتی کردیم. قرار شد به شهرستان برویم و در آنجا زندگی کنیم زهرا نیز دادخواست طلاقش را پس بگیرد. صبح روزی که قرار بود اسباب کشی کنیم زهرا به یک آموزشگاه رانندگی رفت او می خواست برای گواهینامه امتحان دهد که من مانعش شدم. با دلخوری به خانه برگشتیم در طول مسیر چند خودرو ما را تعقیب می کردند.

وی افزود: وقتی به خانه رسیدیم او به داخل اتاق رفت و من در حیاط مشغول صحبت با خواهرم شدم. حدود 15 دقیقه بعد وقتی وارد خانه شدم زهرا در آشپزخانه روی زمین افتاده بود و یک روسری خون آلود نیز در کنارش بود. او را با کمک اورژانس به درمانگاه منتقل کردم که پس از 20 دقیقه پزشکان اعلام کردند همسرم جان باخته است.



پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرده و برای صدور حکم وارد شور شدند. هئیت قضائی با توجه به اظهارات متهم و سابقه درگیری او با همسرش و همچنین رضایت اولیای دم، داوود را به هشت سال زندان محکوم کردند.

در ادامه متهم به رای دادگاه اعتراض کرد که قضات شعبه هفتم دیوان عالی کشور حکم مجازات او را تائید کردند.