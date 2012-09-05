  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

آخرین خبرها از سوریه/

تروریستها 17 شهروند سوری را ربودند/ عملیات گسترده ارتش در حلب ادامه دارد

تروریستها 17 شهروند سوری را ربودند/ عملیات گسترده ارتش در حلب ادامه دارد

کشته شدن 5 شهروند سوری و ربوده شدن 17 نفر دیگر در حمص به دست افراد مسلح، عملیات گسترده ارتش در برخی مناطق حلب و کشته شدن شماری تروریست و منهدم شدن پنج خودرو مجهز به تیربار آنها از آخرین خبرهای مربوط به سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد عملیات گسترده ارتش در مناطق الهلک، الشیخ سعید، النیرب، بستان القصر و هنانو در حلب به کشته شدن شماری از تروریستها و انهدام خودروهای مجهز به تیربار آنها منجر شد.

این رسانه همچنین از منهدم شدن پنج خودرو مجهز به تیربار تروریستها در منطقه السفیره در شرق حلب خبر داد.

کشته شدن شماری از تروریستها و انهدام خودروهای مجهز به تیربار آنها در محله های باب السباع و باب الترکمان حمص در عملیات نیروهای ارتش سوریه خبر دیگری است که تلویزیون سوریه امروز اعلام کرد.

تلویزیون سوریه همچنین از کشته شدن 5 شهروند سوری و ربوده شدن 17 نفر دیگر از مردم روستای الغسانیه در حومه حمص به دست یک گروه تروریستی خبر داد.

کد مطلب 1689747

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