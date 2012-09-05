تقویت بخش تعاون دسیسه های دشمن در زمینه اقتصادی را نقش بر آب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی پیش از ظهر چهارشنبه در هفتمین جشنواره تجلیل از تعاونی ها و کارآفرینان برتر استان یزد اظهار داشت: اجرای موفق و بهتر اقتصاد مقاومتی در کشور، در گرو حمایت و تقویت اقتصاد بخش تعاونی است زیرا اقتصاد تعاونی با حضور مردم شکل می گیرد.

وی افزود: اقتصاد تعاونی با حضور مردم است و همچنان که در انقلاب و در جبهه های نبرد حق علیه باطل همین مردم بودند که انقلاب را پیروز کردند، اکنون نیز در این جبهه، حضور مردم باعث شکست توطئه های دشمنان می شود.

شیخ الاسلامی ادامه داد: تعاونی ها باید در قالب اتحادیه ها، پیگیر فعالیتهای خود باشند و بخش دولتی وظیفه آموزش و پشتیبانی را بر عهده دارد و اگر اتحادیه های تعاونی با کمک دولت در حمایت از بخش تعاون فعالیت کنند، اثرگذارتر خواهند بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بخش عظیمی از سرمایه های خرد در بخش تعاون به خدمت مردم می پردازند، گفت: دو هزار مرکز بهداشتی - درمانی در کشور به صورت تعاونی تشکیل شده اند و ده ها میلیارد تومان سرمایه تعاونی، خدمات بسیار ارزشمندی را به مردم و کشور ارائه می دهند.

استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: یزد دارای پتانسیل های زیادی در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی است و در چندین سال گذشته حمایتهای بسیار زیادی از طرف دولت در بخش های مختلف انجام گرفته که به عنوان نمونه 418 میلیارد تومان در حوزه مسکن مهر، سه جانبه و قرض الحسنه کم بهره در استان یزد پرداخت شده است.

محمدرضا فلاح زاده افزود: در حال حاضر 956 واحد صنعتی در استان یزد در حال ساخت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد نیز در این مراسم گفت: در استان یزد در حال حاضر پنج هزار و 469 تعاونی وجود دارد که دو هزار و 211 تعاونی فعال، هزار و 192 تعاونی در دست اجراست.

امرالله فلاح زاده افزود: از هفته تعاون سال گذشته تاکنون 500 تعاونی در استان یزد تشکیل شده که این تعاونی‌ها با سرمایه‌ای بالغ بر 50 میلیارد تومان برای شش هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌ اند.

در این مراسم که با حضور نمایندگان مردم استان یزد مجلس، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، از تعاونی های برتر و کارآفرینان برتر استان یزد تجلیل شد.