تیم ریکرو بانوان به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ دیدار با کره جنوبی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، در چارچوب روز هفتم بازیهای پارالمپیک لندن امروز چهارشنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای ریکرو تیمی زنان، تیم ایران در مصاف با جمهوری چک به برتری 190 بر 167 دست یافت. تیم ریکرو ایران دیدار با جمهوری چک را با ترکیب جوانمرد، شیرمحمدی و نعمتی برگزار کرد.
تیم ریکرو بانوان در مرحله نیمه نهایی به مصاف کره جنوبی میرود. این دیدار ساعت 18 امروز چهارشنبه برگزار میشود. ایتالیا و چین دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را برگزار میکنند.
چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار میشود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کمبینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازیها شرکت کرده است.
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