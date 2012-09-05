تیم ریکرو بانوان به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ دیدار با کره جنوبی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، در چارچوب روز هفتم بازی‏های پارالمپیک لندن امروز چهارشنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎‏های ریکرو تیمی زنان، تیم ایران در مصاف با جمهوری چک به برتری 190 بر 167 دست یافت. تیم ریکرو ایران دیدار با جمهوری چک را با ترکیب جوانمرد، شیرمحمدی و نعمتی برگزار کرد.

تیم ریکرو بانوان در مرحله نیمه نهایی به مصاف کره جنوبی می‏رود. این دیدار ساعت 18 امروز چهارشنبه برگزار می‏شود. ایتالیا و چین دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را برگزار می‏کنند.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.