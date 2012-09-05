13 میلیون ایرانی مبتلا به پیرچشمی هستند/ کاهش سن ابتلا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز چهارشنبه در پانزدهمین کنگره سراسری اپتومتری، با بیان اینکه 40 درصد عیوب انکساری در جامعه اصلاح نشده باقی مانده است، اظهارداشت: علاوه بر اشکالات دید، ابتلا به عیوب انکساری چشم در کیفیت زندگی افراد بسیار تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه سالمندی از جمله مسائل مبتلا به حوزه سلامت است، افزود: به کیفیت بینایی در حوزه سلامت کمتر توجه شده و از مباحث مغفول اجتماعی است. در این میان اپتومتریستها می‌توانند نقش کلیدی در حل معضل رو به فزونی سالمندی داشته باشند.

زالی در ادامه با اشاره به اینکه مطابق گمانه‌ زنی‌های موجود، 13 میلیون نفر در کشور مبتلا به پیرچشمی هستند، گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد، متوسط سن ابتلا به پیرچشمی به 37.5 سال تقلیل یافته است که تغییرات آب و هوایی، دیابت، فشار خون، سوء مصرف برخی داروها چون آنتی‌هیستامین و ضد افسردگیها در بروز آن بی‌تاثیر نبوده‌اند.

معاون سازمان نظام پزشکی همچنین با بیان اینکه تلاشهای خوبی در رابطه با درمان کم ‌بینایی در اطفال صورت پذیرفته است، افزود: اکنون غربالگری گروههای مختلف بهزیستی از مهد روستاها و در سن 6 سالگی انجام شده است و از آبان ماه سال جاری نیز اقدامات جدیدی در این خصوص صورت می‌پذیرد.

زالی ضمن تاکید بر اینکه درمان تنبلی چشم بایستی به سنین 5 تا 7 سالگی معطوف شود، ادامه داد: اکنون نقش همکاران اپتومتریست در تشخیص و درمان تنبلی چشم در کودکان بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه تغییرات آب‌ و هوایی در بروز بیماریهایی چون آب مروارید و کدورتهای قرنیه موثر است، گفت: برخی چشم‌پزشکان پیش‌بینی کرده‌اند که سالانه بین 220 تا 240 هزار نفر بر جمعیت مبتلایان به کاتاراکت افزوده می‌شود.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه 40 درصد عیوب انکساری چشم در جامعه اصلاح نشده باقی مانده است، افزود: علاوه بر اشکالات دید، ابتلا به عیوب انکساری در کیفیت زندگی افراد بسیار تاثیرگذار است.

زالی همچنین ضمن تاکید بر حضور اپتومتریستها در سطوح اولیه مراقبتی، گفت: بایستی بررسی بینایی و کم‌بینایی در سطوح اولیه مراقبتی صورت پذیرد. متاسفانه نگاه به گروههای پیرا پزشکی، انتزاعی است و این امر مستلزم یک باز تعریف از جایگاه این گروه‌ها در نقشه نوین نظام سلامت است.

وی با بیان اینکه اپتومتریستها از نظر صنفی نیز با مشکلاتی روبرو هستند، افزود: متاسفانه برخی افراد فاقد صلاحیت علمی وارد این حوزه شده‌اند و این امر نشات گرفته از نظارت و پایش ضعیف در حوزه سلامت است که ورود انجمنهای علمی پزشکی را می‌طلبد تا بتواند پالایش درونی این رشته را به حد عالی انجام دهد.