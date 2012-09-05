  1. سیاست
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

پس از سه هفته تعطیلی؛

مجلس یکشنبه آینده جلسه علنی تشکیل می‌دهد/ ارائه گزارش مرکز آمار به مجلس

مجلس یکشنبه آینده جلسه علنی تشکیل می‌دهد/ ارائه گزارش مرکز آمار به مجلس

مجلس شورای اسلامی پس از سه هفته تعطیلی که از اواخر مردادماه آغاز و تا هفته جاری ادامه داشت، یکشنبه آینده جلسه علنی تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی پس از سه هفته تعطیلی جلسات علنی و حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه، یکشنبه 19 شهریور ماه جلسه علنی تشکیل می دهد.

آخرین جلسه علنی مجلس قبل از تعطیلات، چهارشنبه 25 مرداد ماه برگزار شد.

طبق اعلام هیات رئیسه مجلس روز سه شنبه از عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران دعوت شده تا گزارشی از تطبیق آماری و نتایج آمار سال 90 به نمایندگان ارائه کند.

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه کل کشور و اصلاح جدول شماره 12 بودجه 91 کشور، لایحه الحاق موادی از قانون مالی دولت، لایحه اصلاح قانون دریایی ایران، لایحه اصلاح قانون عضویت جمهوری اسلامی در مجمع بین‌المللی انرژی، لایحه حریم حفاظتی امنیتی تاسیسات کشور، معاهده استرداد مجرمین بین ایران و قزاقستان و رد لایحه منطقه آزاد خلیج‌ فارس دستور کار جلسات هفته آینده مجلس شورای اسلامی است.

مجلس در هفته آینده یکشنبه و سه شنبه جلسه علنی دارد.

کد خبر 1689756

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها