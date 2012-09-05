به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی پس از سه هفته تعطیلی جلسات علنی و حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه، یکشنبه 19 شهریور ماه جلسه علنی تشکیل می دهد.

آخرین جلسه علنی مجلس قبل از تعطیلات، چهارشنبه 25 مرداد ماه برگزار شد.

طبق اعلام هیات رئیسه مجلس روز سه شنبه از عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران دعوت شده تا گزارشی از تطبیق آماری و نتایج آمار سال 90 به نمایندگان ارائه کند.

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه کل کشور و اصلاح جدول شماره 12 بودجه 91 کشور، لایحه الحاق موادی از قانون مالی دولت، لایحه اصلاح قانون دریایی ایران، لایحه اصلاح قانون عضویت جمهوری اسلامی در مجمع بین‌المللی انرژی، لایحه حریم حفاظتی امنیتی تاسیسات کشور، معاهده استرداد مجرمین بین ایران و قزاقستان و رد لایحه منطقه آزاد خلیج‌ فارس دستور کار جلسات هفته آینده مجلس شورای اسلامی است.

مجلس در هفته آینده یکشنبه و سه شنبه جلسه علنی دارد.