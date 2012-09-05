به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی صبح چهارشنبه در جمع مدیران مدارس و کارشناسان اداری منطقه بردخون اظهار داشت: اگر به آموزش و پرورش به‌ویژه در مقطع ابتدایی توجه کنیم شاهد تحولات وسیع و اثرگذار در کشور خواهیم بود که در این زمینه تغییر دیدگاه مسئولان و مردم ضروری است.

وی با انتقاد از نحوه انتخاب دستگاه‌های برتر استان گفت: در انتخاب دستگاه‌های برتر در استان نباید آموزش و پرورش با دستگاه های دیگر مقایسه شود زیرا در برخی ادارات اگر همه کارکنان را محاسبه کنیم شاید به اندازه تعداد معلمان یک مدرسه نخواهند شد پس هرگونه بی مهری در این زمینه جفا به نظام تعلیم و تربیت است که به دلیل غفلت از اهمیت کارآموزش و پرورش می باشد.

رضایی افزود: قیمت و ارزش هر نظام و دولتی به آموزش و پرورش آن وابسته است پس نباید معلم را با کارمند مقایسه کرد که در این زمینه و زیر ارزشی مسائل را با حساسیت و جدیت دنبال می کند و به دنبال شخصیت واقعی معلّمان مانند اساتید دانشگاه در جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: معلّمان کار سخت و حساسی برعهده دارند زیرا با نسلی سر و کار دارند که حساس ترین مرحله زندگی و رشد خود را سپری می کند و نسبت به استاد دانشگاه سختی مضاعف دارد و اگر به این شرایط نیاندیشیم ممکن است دچار مشکل شویم.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین گفت: کمبودهایی در نظام آموزشی داشته ایم وتا هنوز نتوانسته ایم فرزند تراز جمهوری اسلامی تربیت کنیم و تحویل جامعه دهیم که در سند تحول بنیادین علاوه بر پیشرفت علمی به مسائل معنوی ودینی توجه شده است و حرکت در مسیر اخلاقی و پژوهشی بخشی از این هدف است پس معلّمان اطلاعات خود و رسالت خود را به خوبی انجام دهند.

مقدمات اجرای سند بنیادین آموزش و پرورش مهیا است



رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز گفت: منطقه بردخون از دیرباز مهد دانش و معنویت بوده و همواره یکی از مراکز مهم کسب مدارج علمی و دینی در استان بوشهر به حساب می آمده که امروز نیز در این راستا حرکت می کند.

حسین مصلحی پور افزود: در منطقه سه مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و یک مجتمع آموزشی و پرورشی شهری و 26مدرسه و یک کانون فرهنگی تربیتی فعالیت می کنند که با توجه به پیشینه دینی و علمی کارکردن آسان و شیرین است

وی اضافه کرد: مقدمات اجرای سند تحول بنیادین با قوت و همکاری و مشارکت همه فرهنگیان انجام شده و منطقه برای اجرای این نقشه راه آماده است و از نظر نیروی انسانی و فضا و تجهیزات اقدامات لازم صورت گرفته است.

مصلحی پور یادآور شد: در زمینه پوشش تحصیلی کاردانش در استان رتبه اول را داریم ولی برخی مدارس فاقد نمازخانه و سرایداری هستند که با توجه به شرایط آب و هوایی و کمبود نیروی خدماتی نیازمند سرانه کافی در آغاز سال تحصیلی هستند.