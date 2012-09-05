به گزارش خبرگزاری مهر، محمد راضی جلالی اظهار کرد: تعمیرات خوابگاه ها شامل رنگ‌آمیزی، ترمیم و تعویض سقفهای کاذب، تعویض لوله و شیرآلات سرویسهای بهداشتی و حمامها و ... در خوابگاه‌های سطح شهر اهواز انجام شده و در مجتمعهای خوابگاهی خواهران و برادران نیز رو به اتمام است.

وی افزود: سمپاشی محوطه و ساختمانها و نظافت و زیباسازی فضای خوابگاه‌ها نیز انجام شده و خوابگاه‌های این دانشگاه از تاریخ 25 شهریورماه همزمان با آغاز نیمسال اول تحصیلی 92-91 براساس تقویم آموزشی، آماده سرویس‌دهی و پذیرش دانشجویان است.



راضی جلالی ادامه داد: همچنین با حمایت معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، شبکه فیبرنوری در مجتمع خوابگاه خواهران به طور کامل به اجرا درآمد و بدین ترتیب، سرعت اینترنت ارتقا یافته است.



معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره راه‌اندازی چهارمین سلف سرویس‌ دانشگاه در سال تحصیلی جدید گفت: سلف ‌سرویس خلیج فارس با ظرفیت دو هزار نفر ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشکده‌های دامپزشکی، علوم ریاضی، کامپیوتر و ادبیات هم اکنون در حال تجهیز است و اول مهرماه راه‌اندازی می‌شود.



به گفته وی، همچنین در راستای ارتقای سطح بهداشت و ایمنی محیط، آشپزخانه شماره دو حوزه معاونت دانشجویی با هزینه زیادی تعمیرات اساسی و با سنگ نسوز کفپوش شد.



راضی جلالی درباره طرح راه‌اندازی ایستگاه ‌های مکانیزه دانشگاه گفت: دو ایستگاه مکانیزه در ضلع غربی دانشکده علوم و نیز محوطه دانشکده‌ اقتصاد در مراحل آخر اجرا و تجهیز است و تا دو هفته آینده تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.



وی درباره تعداد دانشجویان خوابگاهی در سال تحصیلی 92-91 و ظرفیت پذیرش خوابگاه‌ها گفت: امسال یک باب خوابگاه خصوصی 200 نفره برای دانشجویان جدید در نظر گرفته شده است اما تا اعلام نتایج و ثبت نام دانشجویان جدید نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد دانشجویان غیربومی نیازمند به خوابگاه ارائه داد.



عضو هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران با بیان اینکه دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال اسکان دانشجویان شبانه ندارد، اظهار کرد: اسکان دانشجویان دوره شبانه بستگی به ظرفیت خوابگاه‌های این دانشگاه دارد و در صورت عدم وجود ظرفیت، دانشجویان دوره شبانه به خوابگاه‌های خودگران مستقر در شهر ارجاع داده‌ می‌شوند.