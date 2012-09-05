موریتانی رئیس سازمان اطلاعات قذافی را تحویل لیبی داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد دولت موریتانی، عبدالله السنوسی رئیس سازمان اطلاعات رژیم معمر قذافی را به مقامات لیبی تحویل داد.



این رسانه به جزئیات بیشتری درباره این خبراشاره نکرد، اما تحویل این مقام امنیتی مهم رژیم سابق که اطلاعات مهمی درباره پرونده های مختلف ازجمله پرونده ربوده شدن امام موسی صدر توسط قذافی دارد، یک تحول مهم آن هم پس از سفر وزیر امور خارجه لبنان به موریتانی به شمار می رود.