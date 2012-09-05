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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

فعالی تاکید کرد:

فارس قلب تپنده هویت ایران است

فارس قلب تپنده هویت ایران است

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: این استان قلب تپنده هویت ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی ظهر چهارشنبه در اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی، افزود: استان فارس با داشتن بناهای تاریخی فراوان دارای موقعیتی مناسب و بی نظیر در کشور است.

وی تصریح کرد: توجه به این بناهای تاریخی و نوع ساخت آنها به راحتی ما را با هویت ملت آن دوره آشنا می کند زیرا ساخت و ارایه مباحث تاریخی به طور کامل بر هویت افراد دوران تاثیرگذار است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  استان فارس تاکید کرد: میراث فرهنگی بازمانده معنوی از هویت اجتماعی مردمی است که در دوران گذشته زندگی می کرده اند.

فعالی افزود: آثار به جای مانده از گذشتگان نشان از تاریخ و تمدن ایران اسلامی است که باید به این مباحث توجه ای خاص شود.

وی ادامه داد: در مباحث تاریخی و فرهنگی جایگاه استان فارس برای همگان مشخص است و این بنا ها به اندازه ای دارای جایگاه هستند که در تمامی دنیا برای استان فارس و شهر شیراز رتبه ای قابل قبول به همراه دارد.

 مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تاکید کرد: بناهای تاریخی موجود در استان فارس موجب شگفتی جهانیان است.

فعالی تصریح کرد: نوع ساختار و نمادهای فرهنگی گذشتگان در این آثار تاریخی و فرهنگی به حدی است که به راحتی می توان هویت انسانهای عصر گذشته را در آنها بررسی کرد.

وی ادامه داد: گذشتگان با ساخت بناهایی از خود به بازسازی تاریخ پرداخته اند و ما نیز وظیفه داریم این راه را ادامه دهیم تا برای آیندگان هویت غنی خود را به یادگار بگذاریم.

کد مطلب 1689762

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