به گزارش خبرنگار مهر، این همایش قبل از ظهر چهارشنبه کار خود را آغاز و ظهر پنج شنبه نیز به کار خود پایان می دهد.

در نوبت صبح این همایش حسنی مدیر کل امور مالیاتی قم، حجت الاسلام سعیدی امام جمعه موقت قم، حجت الاسلام عرب انصاری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، آیت الله هادوی تهرانی مدرس حوزه و دانشگاه، امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عبدالملکی مشاور رئیس کل و مسئول امور ایثارگران سازمان امور مالیاتی کشور به ایراد سخن پرداختند.

در نوبت عصر این همایش نیز امروز چهارشنبه انتخابات اعضای هیئت رئیسه بیست و نهمین همایش سالانه انجمن های اسلامی و ارائه گزارش، آ رضای دادستان انتظامی مالیاتی، تعیین اعضای کمیته های تخصصی و گزارش انجمن های اسلامی ادارات کل و سازمان ها، تشکیل کمیته های تخصصی و ارائه مصوبات کمیته ها و گزارش کار تعدادی از نمایندگان انجمن های اسلامی ارائه خواهد شد.

برای نوبت صبح فردا پنج شنبه نیز حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی، عسکری رئیس کل سازملان امور مالیاتی کشور سخنرانی و در نهایت پس از ارائه گزارش توسط انجمن های اسلامی و جمع بندی آنها بیانیه همایش قرائت خواهد شد.