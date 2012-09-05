اولین چراغ راهنمایی در گتوند نصب می شود

محسن شکری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مشکلات ترافیکی که در سطح شهر گتوند به ویژه در خیابان استقلال وجود دارد به همین دلیل تصمیم بر آن گرفتیم تا اولین چراغ راهنمایی و رانندگی را در شهر گتوند نصب کنیم.

وی افزود: این چراغ راهنمای و رانندگی با اعتباری بالغ بر 285 میلیون ریال خریداری و به زودی در چهار راه شهید طیبی نصب می شود تا ترافیک این قسمت از شهر تا حد زیادی کم شود.



شهردار گتوند به راه اندازی اولین پارکینگ در شهر گتوند اشاره کرد و افزود: برای اولین بار با هماهنگی شورای ترافیک شهرستان پارکینگ عمومی وسایل نقلیه در گتوند راه اندازی شده است و هم اکنون مورد استفاده مردم قرار می گیرد هرچند پارکینگ فعلی از نظر فضا بسیار محدود است ولی کمک شایانی به حل مشکلات ترافیکی گتوند کرده است.