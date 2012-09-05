داروی نوترکیب فاکتور 8 اوایل سال 92 به بازار می آید

به گزارش دکتر فریدون مهبدی امروز در مراسم رونمایی از داروی فاکتور 7 با اشاره به بازار داروهای بیوسمیلار در دنیا که به 190 میلیارد دلار می رسد از برنامه های ایران برای تولید و خودکفایی این قبیل داروها خبر داد و گفت: هم اکنون دو سوم بیماران به اینگونه داروها دسترسی ندارند.

وی ایران را مانند هند و چین جزو کشورهایی عنوان کرد که تولید کننده داروهای بیوسمیلار هستند و گفت: از سال 1383 کار تولید این داروها در ایران آغاز شده است و ما شاهد 163 میلیون دلار صرفه جویی ارزی هستیم.

دکتر مهبدی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود اوایل سال 92، داروی فاکتور 8 وارد بازار شود به این ترتیب 211 میلیون دلار صرفه جویی ارزی در زمینه واردات دارو در کشور را شاهد خواهیم بود.

وی اولویت ایران در حوزه های داروهای بیوسمیلار را تجاری سازی اینگونه داروها عنوان کرد و گفت: تا کنون 19 گونه دارو در این زمینه تولید و وارد بازار شده است.

رئیس شبکه بیوتکنولوژی کشور ادامه داد: برای سال 92 تا 93 نیز 10 نوع داروی بیوسمیلار وارد بازار خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه در سال 90، 18 میلیون دلار صادرات در زمینه این داروها برآورد شده است، افزود: این میزان در سال 91 به 24 میلیون دلار و تا سال 92 به 40 میلیون دلار صادرات خواهد رسید.

در همین حال دکتر مهران کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این مراسم با اشاره به آمار بیماران هموفیلی در ایران، گفت: به دلیل افزایش ازدواج های فامیلی ایران 6 تا 8 برابر کشورهای اروپایی و آمریکایی از بیماری های ناشی از اختلال در سیستم انعقاد خون مانند هموفیلی و پروفیلاکسی رنج می برد.

وی داروی فاکتور 7 را دارویی اساسی در درمان اختلالات سیستم انعقاد خون عنوان کرد و گفت: خون دماغ یکی از شایعترین علائم کمبود فاکتور 7 است که می تواند به صورت خفیف و یا شدید در سن نوزادی و یا بزرگسالی بروز پیدا کند و چنانچه مورد درمان و پیشگیری قرار نگیرد شخص دچار عقب ماندگی ذهنی خواهد شد.

وی گفت: دستیابی ایران به تولید و خودکفایی درمان بیماری های ناشی از کمبود فاکتور 7 می تواند نقش موثری در تولید علمی پزشکی ایران در دنیا داشته باشد.