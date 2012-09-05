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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

نارویی:

سربلندی و اقتدار ایران اسلامی در دنیا حاصل خون شهدا و ایثارگران است

سربلندی و اقتدار ایران اسلامی در دنیا حاصل خون شهدا و ایثارگران است

زابل - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: سربلندی و اقتدار ایران اسلامی در دنیا حاصل شجاعت و از خودگذشتگی شهدا و ایثارگران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران زابل اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران با از خودگذشتگی و نثار خون شهدا و ایثار جانبازان بدست آمده و همه ما وظیفه داریم که این امانت بزرگ الهی را به خوبی حفاظت و پاسداری و به نسل های بعدی منتقل کنیم.

وی گفت: خانواده محترم شهدا و ایثارگران عزت، افتخار و سرمایه بزرگ ملت و میهن هستند.

وی با اشاره به بازدید انجام شده از یادمان شهدای تاسوکی افزود: امور فرهنگی این یادمان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیریت اجرایی آن بویژه توسعه و نگهداری فضای سبز و گلکاری برعهده جهاد کشاورزی خواهد بود.

فرماندار زابل نیز در این دیدار بیان داشت: این منطقه دو هزار و 500 شهید به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم کرده که نشان دهنده وفاداری و دلبستگی مردم این شهرستان به ولایت و رهبری و نظام است.

حسین کیخا گفت: 99 درصد مسئولان دستگاه های اجرایی از خانواده شهدا و ایثارگران و یا خودشان ایثارگر هستند.

وی افزود: تفکر بسیجی و روحیه ایثارگری سبب توسعه و پیشرفت منطقه سیستان شده و خدمات گسترده دولت نیز غبار محرومیت را از چهره‌ این منطقه زدوده و امید را در دل مردم زنده کرده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار اظهار داشت: رسیدگی به مسائل آموزشی و فرهنگی فرزندان و خانواده شهدا و پرداخت شهریه دانشگاه فرزندان شهدا و جانبازان بالای 25 درصد از مهمترین برنامه های این نهاد است.

محمود غلامی گفت: مرمت و ساماندهی گلزار شهدا نیازمند اعتبار ویژه است.

در این دیدار نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1689766

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