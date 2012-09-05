به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام بررسی مدارک خبرنگاران متقاضی دریافت وام مسکن، نتایج بررسی‌ها روز شنبه 18 شهریور توسط سایت سمان اعلام می‌‌شود و خبرنگاران با مراجعه به پرونده خود می‌توانند از وضعیت تقاضای خویش مطلع شوند.

خبرنگارانی که در موعد مقرر درخواست خود را ارسال کردند و به علت نواقص موجود در مدارک ارسالی، در خواست وام مسکن آنان رد شده است، می‌توانند تا پایان روز پنج شنبه بیست و سوم شهریور، نسبت به رفع نواقص اعلام شده اقدام کنند.

این مهلت صرفا به منظور تکمیل مدارک متقاضیانی که پرونده آنان دارای نقص است، بوده و ثبت درخواست جدید مقدور نیست.