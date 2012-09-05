  1. فرهنگ و ادب
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

واجدین شرایط دریافت وام مسکن خبرنگاران شنبه معرفی می‌شوند

واجدین شرایط دریافت وام مسکن خبرنگاران شنبه معرفی می‌شوند

نتایج بررسی پرونده خبرنگاران و واجدان شرایط دریافت وام مسکن خبرنگاران، روز شنبه از طریق سایت اینترنتی سمان اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام بررسی مدارک خبرنگاران متقاضی دریافت وام مسکن، نتایج بررسی‌ها روز شنبه 18 شهریور توسط سایت سمان اعلام می‌‌شود و خبرنگاران با مراجعه به پرونده خود می‌توانند از وضعیت تقاضای خویش مطلع شوند.

خبرنگارانی که در موعد مقرر درخواست خود را ارسال کردند و به علت نواقص موجود در مدارک ارسالی، در خواست وام مسکن آنان رد شده است، می‌توانند تا پایان روز پنج شنبه بیست و سوم شهریور، نسبت به رفع نواقص اعلام شده اقدام کنند.

این مهلت صرفا به منظور تکمیل مدارک متقاضیانی که پرونده آنان دارای نقص است، بوده و ثبت درخواست جدید مقدور نیست.
کد مطلب 1689770

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