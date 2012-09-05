سرمربی روسیه: تیم فوتبال هفت نفره ایران توانایی فینالیست شدن را دارد

"بارا نیکزه" در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن در خصوص پیروزی تیمش مقابل ایران و صعود به عنوان تیم نخست گروه A به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال هفت نفره پارالمپیک لندن ضمن بیان مطلب فوق گفت:‌ ایران تیم خوبی است اما بازیکنان من در این دیدار توانستند با ارائه یک بازی خوب به پیروزی دست یابند و به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شوند.

وی اضافه کرد: احساس من این است که در فینال بار دیگر با ایران روبه‌رو خواهیم شد، زیرا تیم کشور شما که در گذشته قهرمان جهان شده است در این بازی نشان داد قابلیت‌های بالایی دارد.

سرمربی تیم فوتبال هفت نفره روسیه در پایان گفت: این دیدار جزو بازی‌های خوب مسابقات بود و با وجود اینکه ما برابر ایران موفق به پیروزی شدیم اما تیم شما عملکرد قابل قبولی داشت.

دیدار تیم‌های فوتبال هفت نفره ایران و روسیه که ظهر امروز چهارشنبه در مرحله گروهی مسابقات فوتبال هفت نفره پارالمپیک لندن برگزار شد با برتری 3 بر یک تیم روسیه همراه بود. براین اساس روسیه به عنوان تیم نخست و ایران به عنوان تیم دوم گروه A رقابت‌ها راهی مرحله بعدی شدند.