ایران موضوع فلسطین را زنده نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی ظهر چهارشنبه با ارسال یک پیام تصویری به کنفرانس مقاومت اسلامی افزود: احیاء قدس از موضوعاتی است که توسط امام خمینی (ره) مطرح شد و در اواقع این موضوع یکی از عناصر مهم زنده نگهداشتن فلسطین است.

وی ادامه داد: شجره طیبه روز قدس اکنون آرام آرام در حال به ثمر رسیدن است.

وزیر امور خارجه یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران توانسته در مدت 33سال دوران خود الگویی را در معرض دید امت اسلامی قرار دهد و این الگو سبب شد تا خلاء ناشی از اندیشه‌های انقلابی پر شود و همین اندیشه اسلام ناب محمدی (ص)است که می‌تواند محرک مردم در امت اسلامی باشد.

برای روان سازی صفات الهی در امت اسلامی باید تلاش کرد

صالحی یادآور شد: خوشبختانه تاکنون در تعدادی از کشورها، این بیداری رخ داده البته مدتی طول می‌کشد تا کشورهایی که شاهد بیداری اسلامی بودند شاهد اراده‌ای از دولتهای خود و یک حکومت مردمی باشند.

وزیر امور خارجه بر مقاومت برای اجرای صفات الهی تاکید و یادآور شد: باید همواره بر روی صفات الهی استقامت کرد و روان سازی صفات الهی را در امت اسلامی و ملت خود دنبال کنیم.