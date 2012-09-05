ایران موضوع فلسطین را زنده نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی ظهر چهارشنبه با ارسال یک پیام تصویری به کنفرانس مقاومت اسلامی افزود: احیاء قدس از موضوعاتی است که توسط امام خمینی (ره) مطرح شد و در اواقع این موضوع یکی از عناصر مهم زنده نگهداشتن فلسطین است.
وی ادامه داد: شجره طیبه روز قدس اکنون آرام آرام در حال به ثمر رسیدن است.
وزیر امور خارجه یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران توانسته در مدت 33سال دوران خود الگویی را در معرض دید امت اسلامی قرار دهد و این الگو سبب شد تا خلاء ناشی از اندیشههای انقلابی پر شود و همین اندیشه اسلام ناب محمدی (ص)است که میتواند محرک مردم در امت اسلامی باشد.
برای روان سازی صفات الهی در امت اسلامی باید تلاش کرد
صالحی یادآور شد: خوشبختانه تاکنون در تعدادی از کشورها، این بیداری رخ داده البته مدتی طول میکشد تا کشورهایی که شاهد بیداری اسلامی بودند شاهد ارادهای از دولتهای خود و یک حکومت مردمی باشند.
وزیر امور خارجه بر مقاومت برای اجرای صفات الهی تاکید و یادآور شد: باید همواره بر روی صفات الهی استقامت کرد و روان سازی صفات الهی را در امت اسلامی و ملت خود دنبال کنیم.
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