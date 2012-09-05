کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آثار را در جشنواره ملی علم تا عمل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین کاظمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: از مجموع 115طرح ابداعی، ابتکاری و تحقیقاتی ارسالی مخترعان استان به سامانه جشنواره "علم تا عمل"، 35 طرح برتر از سوی هیئت داوران انتخاب و به جشنواره ملی راه یافت.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد از نظر تنوع، کیفیت و کمیت طرح‌های پژوهشی از جمله استان‌های برتر کشوراست، اظهار داشت: براین اساس در حالی که سهمیه استانهای دیگر 25 طرح بود، این استان با 35 طرح در جشنواره سراسری حضور یافت.

کاظمی عنوان کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره فردا در تهران برگزار می شود و طرح‌های برتر استانها معرفی می شوند.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه آثار استانها در این جشنواره، بیان کرد: در غرفه کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره علم تا عمل طرح های تحقیقاتی و ابداعی شامل طرح پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی، شیلات و فرهنگی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی افزود: علاوه براین صنایع دستی استان هم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.

کاظمی با اشاره به بازدید حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولین استانهای دیگر از غرفه استان گفت: در این بازدید حجت الاسلام ابوترابی بر حمایت بیشتر از مخترعین و مبتکرین کهگیلویه و بویراحمد تاکید کردند.