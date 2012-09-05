اختیارات سازمان ملی استاندارد به سازمان منطقه آزاد قشم تفویض شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قربانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس توانمندیهای اجرایی و فنی اداره کل غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم تمامی اختیارات سازمان ملی استاندارد کشور بر اساس ماده 27 قانون و مقررات واردات، صادرات و امور گمرکی مناطق آزاد و ماده 112 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی کشور از نیمه دوم مرداد ماه سال جاری به این سازمان تفویض شده است.

وی ادامه داد: با تفویض این اختیارات که با امضای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران محقق شد، تمامی گواهی های COC، ND و NR برای کالاهای وارده از جزیره قشم به سرزمین اصلی نیز توسط اداره کل غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم صورت می گیرد.

به گفته مدیرکل غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم، واردکنندگان اقلام مشمول استاندارد بر اساس این تفویض اختیار دیگر نیازی به مراجعه بندرعباس ندارند و تمامی مراحل استاندارد کالای آنان در جزیره قشم انجام می شود.

وی همچنین اظهار داشت: کمیته علایم و کنترل کالا نیز بر مبنای مدارک و مستندات ارائه شده توسط اداره کل غذا، دارو و استاندارد در منطقه آزاد قشم تشکیل می شود.

قربانی ضرورت داشتن تائیدیه اداره کل غذا، دارو و استاندار منطقه آزاد قشم از سوی جایگاه های عرضه سوخت، شرکت های تولیدی، فروشندگان آسانسور و پله برقی، باسکول ها، طلا فروشان و تمامی اصنافی که از ترازو استفاده می کنند را مورد تاکید قرار داد.