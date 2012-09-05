رد رشوه مامور پلیس در قم/تلفن 110 زمینه دسترسی آسان مردم به پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده یگان ویژه پاسداران استان قم اظهار داشت: مامور وظیفه شناس یگان ویژه پاسداران استان قم در اجرای ماموریت های محوله، به خودروی فردی مشکوک و پس از متوقف کردن آن، راننده جهت فرار از قانون با پیشنهاد 500 هزار ریالی رشوه، خواستار چشم پوشی مامور وظیفه شناس از جرم خود می شود که مامور یگان ویژه پاسداران قم از پذیرش رشوه پیشنهادی توسط متهم خودداری می کند.

سرهنگ دهقان افزود: در نهایت فرد مذکور دستگیر و ضمن تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی استان شد.



تلفن 110 زمینه دسترسی آسان مردم به پلیس را فراهم کرده است





رئیس مرکز فرماندهی و کنترل 110 استان قم گفت: مرکز فوریت های پلیسی 110 پل ارتباطی بین مردم و نیروی انتظامی بوده و زمینه دسترسی آسان افراد جامعه در تمام نقاط به واحدهای مختلف و آگاهی از خدمات متنوع پلیس را فراهم کرده است.



سرهنگ جواد ماشی افزود: در سطح استان در نیمه اول شهریور سال 91 با تلفن 110 بیش از 27 هزار و 750 تماس حاصل شده که حدود 14 هزار و 181 مورد از این تماس ها عملیاتی بوده و یگان های مختلف پلیس بلافاصله در محل درخواستی و مورد نیاز شهروندان حاضر می شوند.



این مقام انتظامی یادآور شد: اخباری نظیر اختلاف خانوادگی، جرایم ملکی و تخلفات صنفی از جمله اخبار غیرفوریتی هستند که رسیدگی به اینگونه جرایم نیازمند سیر مراحل قانونی بوده و این قبیل اخبار پس از دریافت برای اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به رده های اجرایی منعکس می شود.



تمامی تفرجگاه ها از طریق ایجاد پاسگاه تحت پوشش انتظامی قرار گرفته است



رئیس مرکز فرماندهی و کنترل 110 استان قم ، امنیت مطلوب را در سایه مشارکت همگانی مردم با پلیس عنوان کرد و از شهروندان خواست با اعلام واقعی نیازهای خود به مراکز فوریت های پلیسی 110 استان، نیروی انتظامی را در انجام وظیفه مطلوب یاری کنند.



سرهنگ ماشی با اشاره به مسافرپذیر بودن استان قم و حضور میلیونی مسافران در مرحله دوم تعطیلات تابستانی در قم و جمکران ادامه داد: به منظور رفاه حال میهمانان و مسافران تمامی تفرجگاه ها، پارکها و فضاهای تفریحی استان قم از طریق ایجاد پاسگاه ها تحت پوشش انتظامی قرار گرفته و میهمانان می توانند در صورت ضرورت نیازهای پلیسی را در طول شبانه روز از طریق تماس با تلفن 110 رفع کنند.