عملکرد بیمه ای سیل در گلستان راضی کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسام ظهر چهارشنبه در جلسه با مدیریان شرکت بیمه ای استان افزود: در راستای موضوع سیل استان گلستان، موضوع چند سال از سوی مقامات استان پیگری و سعی شد زمینه ارتقای رشد پوشش بیمه ای در بخش حوادث استان فراهم شود اما در مسیر اجرای این طرح با مشکلات و نامهربانی هایی مواجه شده است.

وی افزود: در بخش شورای شهر و شهرداری شهر با مشکل مواجه شده که می توان گفت این مشکل به نوعی نا مهربانی با مردم است.

وی با بیان اینکه بعضی شرکت های بیمه ای راهکاری را ارائه اما بلافاصله بعد از اجرای طرح شروع به مشابه سازی کردند، گفت: چهار سال است بیمه سیل در حال پیگری است و قرار شد طی 5 سال براساس مناقصه شرکت های بیمه ای همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در استان بیش از یک میلون 600 نفر جمعیت و بیش از 400 خانوار وجود دارد گفت: بعضی شرکت های بیمه در زمینه بیمه سیل سکوت کردند.

حسام گفت: گلستان پایلوت بیمه سیل بوده و هرچند در عرصه های مختلف قدم های مثبت برداشته اما در بحث بیمه سیل به عقیده من عملکرد راضی کننده نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: باید ابهامات موجود در روند اجرای این طرح وجود داشته را روشن کنیم و شرکت هایی که بهترین خدمات را می توانند به مردم ارائه دهند در این عرصه ورود کنند.