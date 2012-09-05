نرخ بیکاری زیردیپلم 2 درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: هر چند در کشور افراد فعالی در حوزه اشتغال داریم اما افراد خائن، جاسوس و ستون پنجم نیز داریم که در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و رونق کسب و کار کارشکنی می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دشمنان ما صف کشیده‌اند و تلاش می‌کنند که اقتصاد کشور را به نحوی تضعیف کنند. جنگ اقتصادی موجود، جنگ نابرابری است و باید همانند دوران دفاع مقدس به عنوان سنگر دفاع از کیان نظام اسلامی و از خون شهدا صیانت کرد.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: امروزه افرادی که در این مصاف به دلیل وجود بیکاری، اعتیاد و سایر مسائل و مشکلات اجتماعی ناشی از این جنگ نابرابر متضرر و حتی جان خود را از دست می‌دهند به مراتب مظلومانه تر از افرادی هستند که در دوران دفاع مقدس با افتخار جان خود را از دست داده و تکریم شدند.

وی با تاکید بر گفته رهبر معظم انقلاب و اهمیت اشتغال زایی همانند اتاق جنگ دوران دفاع مقدس، گفت: همانطور که برای جنگ طراحی، عملیات، برنامه‌ ریزی و کارهای زیربنایی لازم است، برای حوزه اشتغال نیز چنین زیر ساخت‌هایی الزامی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر اینکه باید با سرعت عمل و هوشیاری بیشتری برخورد کنیم، به هفته تعاون اشاره کرد و افزود: زمانی در کشور، اقتصادمان رنگ مقاومتی به خود می‌گیرد که مردمی شود و تنها راه اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است.

شیخ الاسلامی بارزترین مصادیق اقتصاد مردمی را تعاون دانست و تصریح کرد: ظرفیت و ارزش‌های بی‌مانندی در بخش تعاون وجود دارد که شناخته نشده است در حالی که در روایات و نیز حتی رهبران انقلاب تاکید بر امر تعاون داشته‌اند. با این احتساب مقرر شده تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد از اقتصاد کشور برسد و چرا که همه کشورهای نظام سرمایه گذاری دنبال تعاون هستند.

وی با تاکید بر اینکه در کشور ما کار جمعی و تعاون جواب می‌دهد، افزود: اصطلاح باب شده اینکه ایرانیان در کار جمعی موفق نیستند، لفظ اشتباهی است در حالی که نمونه بارز تعاون و همکاری مردم در مراسم دهه عاشورا به وضوح مشخص است.

وزیر تعاون، کار و رفاه، نرخ بیکاری افراد زیر دیپلم را 2 درصد دانست و افزود: بیشترین مشکل ما در بخش اشتغال با افراد فارغ التحصیل است که دنبال میز می‌گردند و این در حالی است که افراد دیپلمه و دیپلم فرصت شغلی خود را دارند و مشکلی ندارند.

شیخ‌الاسلامی تصریح کرد: افراد دیپلم به پایین انتظاراتشان در حد خودشان است در حالی که انتظارت افراد تحصیل کرده و دانشگاهی ما بالا است. وی در مورد حمایت از اشتغال خانگی افزود: این کار ضابطه دار است و در مورد مشاغل خانگی هم منابع مالی توزیع شده است.