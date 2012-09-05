به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیل هایوم، "اویگدور لیبرمن" روز گذشته در جمع اعضای حزبش (اسرائیل بیتنا) خطاب به مقامات مصری گفته اسرائیل روسپی خاورمیانه نیست که همگان با وی ارتباط داشته باشند و خواهان افشای این روابط نباشند.

لیبرمن در توضیح این اظهارات خود اعلام کرد: وزارت خارجه اسرائیل اخیرا از وزارت خارجه مصر تقاضا کرده گفتگوهایی در سطح مدیران کل وزارت خارجه دو کشور آغاز شود که تاکنون پاسخی به این درخواست داده نشده است.

به گزارش فلسطین الیوم ، وزیرخارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به اعزام سفیر جدید مصر به تل آویو، دیپلماسی محرمانه را ناکافی دانست و خواستار برقراری روابط عادی با قاهره شده است.

وی تاکید کرده است: اسرائیل دیگر نمی تواند به ایفای نفش روسپی خاورمیانه ادامه دهد که همه با وی ارتباط داشته باشند اما راضی به افشای آن نباشند، اسرائیل این نوع دیپلماسی را نمی پذیرد.