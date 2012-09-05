50 طرح در حوزه عمران شهری در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در همایش شهرداران استان افزود: تشکیل جلسات و نشست های متعدد با حضور شهرداران و شوراهای اسلامی شهر می تواند به ارائه راهکارها و دیدگاه های سازنده و مثبت ختم شود که راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه محدودیت های مالی و اعتباری نباید خللی در ارائه خدمات به شهروندان وارد نماید، اظهار داشت: بسیاری از مشکلات و نارسایی های موجود به اعتبارات و منابع مالی ارتباط نداشته و به ارائه راهکارهای جدید در حوزه خدمات شهری و توسعه زیرساخت ها نیاز است که امید می رود این امر در سایه تعامل و همفکری دست اندرکاران محقق شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام تأکید کرد: شهرداری ها در راستای خدمت رسانی به عموم مردم وظیفه ای خطیر دارند و در این عرصه نیز کارنامه قابل قبولی از خود به جایی گذاشته اند.

کرمی افزود: از راهکارهایی که توسعه مدیریت شهری را ارتقا می بخشد، استفاده از فعالیت بخش خصوصی و فراهم نمودن شرایط سرمایه گزاری در استان است که تعامل بیشتر شهرداری ها با این حوزه ها می تواند بسیاری از نیازهای امروز مدیریت شهری را مرتفع سازد.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در انعکاس مباحث مدیریت شهری، یادآور شد: استفاده از تمامی ظرفیت های استان، در گرو تعامل، همکاری و همفکری همگانی است و امیدواریم که توسعه مدیریت شهری در سایه این تعامل و همراهی محقق شود و بتوانیم خدمتی شایسته مردم شریف استان ارائه کنیم.