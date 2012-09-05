پایان آواربرداری 67 روستای زلزله زده تا 10 روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با آغاز مرحله سوم امداد رسانی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، عملیات بازسازی 2 هزار خانه روستایی در 67 روستای شهرستان هریس به آذربایجان غربی واگذار شده که با تلاش گروههای مستقر در منطقه عملیات آواربرداری تا 10 روز آینده به اتمام می رسد.

وی با بیان اینکه همزمان با آواربرداری عملیات ساخت واحدهای تخریب شده در حال اجرا است، اظهار داشت: هم اکنون 120 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین به همراه 60 مهندس و کارشناس فنی در مناطق زلزله زده مشغول عملیات ساخت و ساز هستند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: تاکنون عملیات آماده سازی محل ساخت 630 واحد مسکونی به اتمام رسیده و از این تعداد پی کنی 310 واحد ، احداث فونداسیون 16 واحد اجرا شده و در یک واحد نیز اسکلت و در یک واحد نیز سقف به اتمام رسیده است.

محمودی اضافه کرد: با تلاش تمامی گروههای امدادی شواری هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان غربی از نخستین ساعات وقوع زلزله تمامی امکانات مورد نیاز برای تسریع در عملیات امداد و نجات، اسکان موقت و ساخت واحدهای آسیب دیده بسیج شدند.

وی گفت: در این حادثه بیش از 427 نفر از امدادگران استان به یاری هموطنان خود در آذربایجان شرقی شتافتند و تا کنون نیز 2هزار دستگاه چادر، 3 هزار تخته پتو و 20 هزار قلم مواد غذایی و اقلام مورد نیاز در میان خانواده های آسیب دیده توزیع شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ساخت وسازها در آذربایجان غربی، افزود: متاسفانه بیش از 20 درصد از ساخت وسازهای شهری فاقد کیفیت لازم برای مقابله با لرزشهای شدید زلزله بوده که به منظور بهسازی آنها دولت در قالب طرح مقاوم سازی بافتهای فرسوده تسهیلات بانکی ارائه می دهد .

محمودی اظهار داشت: برای افزایش کیفیت ساخت و سازها علاوه بر رعایت مقرارت ساخت وساز باید از مصالح با کیفیت و استاندارد استفاده شود که در این بخش نیز در حال حاضر بیش از 80 درصد مصالح ساختمانی نشان کیفیت و استاندارد را دریافت کرده اند .