اجرای 4 طرح ورزشی مهر ماندگار در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملااحمدی ظهر چهارشنبه در آیین کلنگ ‌زنی این طرح ورزشی، از در دست اجرا بودن 4 طرح عمران ورزش در قالب طرح مهر ماندگار دولت خبر داد و با بیان اینکه این طرحها تا پایان سالجاری آماده افتتاح بهره برداری می شوند، افزود: 26 طرح مهر ماندگار دولت در کشور در حوزه ورزش و تربیت بدنی اجرا می‌شود که سهم آذربایجان غربی از این طرح‌ها چهار پروژه است.

وی از اختصاص 35 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای عمران ورزشی استان طی امسال خبر داد و اظهار داشت: این اعتبار از محل یک درصد قانون بودجه سال 90 تامین شده و برای احداث 7 سالن ورزشی 7 زمین روباز ورزشی روستایی و یک سالن زورخانه از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی اختصاص می یابد.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از در دست اجرای بودن 47 طرح مختلف ورزشی در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: این سالنها و اماکن ورزشی در شهرستانهای سلماس ـ سردشت ـ مهاباد ـ میاندوآب ـ شاهین دژ ـ خوی ـ ارومیه و چایپاره از اواسط تابستان امسال احداث می شوند.

ملا احمدی با بیان اینکه امیدواریم بر اساس اعتبارات پیش بینی شده استانی و ملی 50 درصد طرحهای عمران ورزشی در دست احداث تا پایان امسال به بهره برداری برسد، اضافه کرد: برای تامین نیازهای بخش ورزش شهرستان های استان، 31 طرح ورزشی در سه ماهه اول سال جاری آغاز می شود.

وی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای عملیات احداث این طرح ها را 60 میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: در صورت تصویب این اعتبارات و اختصاص آن، امیدواریم این طرح ها، تا پایان سال مالی سال های جاری و 92 قبل از اتمام دولت دهم به بهره برداری برسند.

بزرگترین مجتمع فرهنگی و ورزشی آذربایجان غربی در چایپاره توسط بخش خصوصی و در زمینی به مساحت 5 هزار و 530 مترمربع ساخته می ‌شود و شامل استخر، سالن چند منظوره ورزشی، سالن بازی‌های رایانه‌ای و زمین چمن فوتبال است.

برای ساخت این مجتمع ورزشی و فرهنگی بیش از 14 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه می ‌شود که 11 میلیارد و 650 میلیون ریال آن تسهیلات بانکی و بقیه آن آورده شخصی است.