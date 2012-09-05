تعاونی ها با نگاه کارشناسانه وارد عرصه تولید و توزیع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمی‌اویلی ظهر چهارشنبه در نشست با شرکت‌های تعاونی نمونه شهرستان نوشهر با بیان نقش فرهنگ تعاون در شکل‌گیری وحدت و یکدلی در جامعه عنوان داشت: پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد خاص و تقابل جدی با ویژه‌خواری و رانت‌خواری از اهداف تشکیل تعاونی‌ها بشمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به اهمیت بخش تعاون در حوزه اقتصاد، قسمت‌های از سیاست‌های کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه به بخش تعاون اختصاص یافت و نیز طبق اصل 44 قانونن اساسی و چشم‌انداز 1404 ، بخش تعاون را یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور عنوان کرده است.

فرماندار نوشهر با اشاره به تاثیرات و تعامل بیشتر تعاونی‌های شهرستان برای ارتقای سطح معیشتی و اقتصادی مردم خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها از سطحی‌نگری‌ها بپرهیزند و با نگاه کارشناسانه و عملیاتی وارد عرصه‌های فعالیت تولیدی، توزیعی و اقتصادی شوند.

قمی اویلی با اشاره به نامگذاری سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سهم تعاونی ها در آن تاکید کرد: با توجه به رسالت تشکیل تعاونی‌ها در کشور، بهبود توان و رقابت پذیری سالم تعاونی‌ها می‌تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت سازد و هم ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم را فراهم نماید.

در این نشست تعاونی‌های نمونه شهرستان نوشهر خواستار حمایت از تولیدکنندگان منطقه، ایجاد رقابت سالم، تشکیل پارک‌های علم و فناوری و ارتباط بیشتر شرکت‌های تعاونی‌ فعال شهرستان با یکدیگر شدند.