تعاونی ها با نگاه کارشناسانه وارد عرصه تولید و توزیع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمیاویلی ظهر چهارشنبه در نشست با شرکتهای تعاونی نمونه شهرستان نوشهر با بیان نقش فرهنگ تعاون در شکلگیری وحدت و یکدلی در جامعه عنوان داشت: پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد خاص و تقابل جدی با ویژهخواری و رانتخواری از اهداف تشکیل تعاونیها بشمار میرود.
وی افزود: با توجه به اهمیت بخش تعاون در حوزه اقتصاد، قسمتهای از سیاستهای کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه به بخش تعاون اختصاص یافت و نیز طبق اصل 44 قانونن اساسی و چشمانداز 1404 ، بخش تعاون را یکی از پایههای نظام اقتصادی کشور عنوان کرده است.
فرماندار نوشهر با اشاره به تاثیرات و تعامل بیشتر تعاونیهای شهرستان برای ارتقای سطح معیشتی و اقتصادی مردم خاطرنشان کرد: تعاونیها از سطحینگریها بپرهیزند و با نگاه کارشناسانه و عملیاتی وارد عرصههای فعالیت تولیدی، توزیعی و اقتصادی شوند.
قمی اویلی با اشاره به نامگذاری سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سهم تعاونی ها در آن تاکید کرد: با توجه به رسالت تشکیل تعاونیها در کشور، بهبود توان و رقابت پذیری سالم تعاونیها میتواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت سازد و هم ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم را فراهم نماید.
در این نشست تعاونیهای نمونه شهرستان نوشهر خواستار حمایت از تولیدکنندگان منطقه، ایجاد رقابت سالم، تشکیل پارکهای علم و فناوری و ارتباط بیشتر شرکتهای تعاونی فعال شهرستان با یکدیگر شدند.
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