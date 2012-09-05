به گزارش خبرنگار مهر، بهروز برنا ظهر چهارشنبه در همایش کاربردی معدن و صنایع معدنی آذربایجان غربی با بیان اینکه 68 نوع ماده معدنی در کشور وجود داشته که از این تعداد 15 نوع آن در حال فرآوری است، افزود: توجه ویژه به ایجاد واحدهای فرآوری مواد استحصال شده از معادن کشور و ایجاد ارزش افزوده این نوع مواد شروری است.

وی با بیان اینکه از یک هزار و 200 معدن کشور، 12 معدن موفق به کسب رتبه جهانی از نظر ذخایر شده اند، اظهار داشت: 8 درصد ذخایر روی جهان در ایران بوده و همچنین ایران دارای 4.7 میلیارد تن ذخایر مس و آهن بوده و زمینه ذخایر سنگ تزئینی رتبه سوم جهان را کسب کرده است.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به وجود 5 هزار و 923 معدن در کشور، عنوان کرد: از این تعداد 4 هزار و 373 معدن فعال، یک هزار و 388 معدن غیر فعال و 182 معدن در حال تجهیز هستند.

برنا از دارا بودن رتبه 12 ایران در زمینه تنوع مواد معدنی در دنیا خبر داد و با بیان اینکه 3 درصد ذخایر شناخته شده جهان در ایران قرار گرفته و ایران در این زمینه رتبه سوم آسیا و رتبه نخست خاورمیانه را دارد، گفت: در حوزه معادن نمک نیز ایران کشوری غنی بوده و دارای 200 گنبد نمکی است.

برنا با بیان اینکه 21 هزار صنایع معدنی در کشور تشکیل شده و کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، طلا و مس در کشور فعال است، اعلام کرد: آذربایجان غربی 2.65 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده و دارای معادن غنی مس، طلا، سرب، جیوه، میکا و معادن تیتان و آنتیوان است.

همایش دو روزه کاربردی معدن و صنایع معدنی آذربایجان غربی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی توانمندی های ژئوتوریسم، زنجیره های تامین صنایع معدنی، جایگاه معدن و صنایع معدنی در توسعه پایدار، مزیت های نسبی و رقابتی معادن و صنایع فراوری وابسته و منابع معدنی آذربایجان غربی در حال برگزاری است.

آخرین یافته های اکتشافی معادن، تنگناهای قانونی و موانع توسعه بخش معدن و صنایع فراوری وابسته، معرفی صنایع دارای ارزش افزوده و برتر، فرصتها و تهدیدهای سرمایه گذاری، بازار یابی و بازرگانی مواد معدنی، چشم انداز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از دیگر محور هایی است که در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

