توسعه آذربایجان غربی بر محور صنایع معدنی/ شهرک سنک احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله اکبری ظهر چهارشنبه در همایش کاربردی معدن و صنایع معدنی آذربایجان غربی

نیازمندی به رشد و ارتقای تکنولوژی و بهره مندی از تجهیزات تبدیلی جدید در تولیدات مواد اولیه در معادن و صنایع را لازمه تولید بهینه در این صنایع دانست.

وی اظهار داشت: عمده تولیدات استان از جمله سنگهای تزیینی و ساختمانی به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی و دستگاههای تبدیلی علت اصلی راندمان پایین در معادن بوده و این امر باید با حضور و ورود دانشگاهیان مراکز فنی و افزایش دانش فنی تولید و تجهیز کارگاهها و واحدهای تولیدی و فراوری به دستگاه های پیشرفته بهبود یابد.

وی با اشاره به اینکه صنایع فرآوری سنگ به موازات توسعه فعالیتهای معدنی استان رشد نکرده، عنوان کرد: بیشترین ارزش افزوده در بخش معدن مربوط به فرآوری مواد معدنی استخراج شده بوده که این خلا در خصوص سنگهای تزئینی بیشتر و امیدواریم با احداث شهرک صنعتی سنگ این مشکل رفع شود.

اکبری اضافه کرد: آذربایجان غربی از نظر تنوع مواد معدنی، سنگ‌های تزئینی، ذخائر استراتژیک طلا و تیتان، پدیده‌های ژئوتوریسم و در نهایت کامل بودن اغلب زنجیره‌ های تامین صنایع معدنی یکی از شاخص ‌ترین استانهای کشور محسوب می‌شود.

وی صنایع معدنی را یکی از حوزه های اقتصادی با بالاترین ارزش افزوده در جهان دانست و اظهار داشت: علاوه بر این باید ارزش افزوده حاصل از صنایع معدنی که طبق ارزیابیهای علمی و اقتصادی یکی از حوزه‌ های دارای بالاترین ارزش افزوده در جهان است، همراه با اشتغال‌زایی و محرومیت زدایی در خدمت سیاستهای توسعه ‌ای استان قرار گیرد.

وی ادامه داد: پس از اتمام مکان یابی شهرک سنگ، هم اکنون اخذ مجوز برای احداث این شهرک در منطقه ایواوغلی خوی در حال طی کردن آخرین مراحل بوده و یک شهرک صنعتی سنگ نیز برای جنوب استان در جهت توسعه صنایع سنگ و صنایع وابسته به آن در حال پیگیری است.

همایش دو روزه کاربردی معدن و صنایع معدنی آذربایجان غربی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی توانمندی های ژئوتوریسم، زنجیره های تامین صنایع معدنی، جایگاه معدن و صنایع معدنی در توسعه پایدار، مزیت های نسبی و رقابتی معادن و صنایع فراوری وابسته و منابع معدنی آذربایجان غربی در حال برگزاری است.

آخرین یافته های اکتشافی معادن، تنگناهای قانونی و موانع توسعه بخش معدن و صنایع فراوری وابسته، معرفی صنایع دارای ارزش افزوده و برتر، فرصتها و تهدیدهای سرمایه گذاری، بازار یابی و بازرگانی مواد معدنی، چشم انداز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از دیگر محور هایی است که در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.