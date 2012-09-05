نامه اهالی شهر ری به رهبری/ درخواست توقف جدایی

به گزارش خبرنگار مهر، شورایاران شهر ری در اعتراض به جدایی ری از پایتخت طی نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری خواستار توقف جدایی شهر ری از تهران شدند.

علیرضا باقری عضو شورایاری محله بابویه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نامه توسط 18 شورایاری محلات این منطقه امضا شده است گفت: ما به این جدایی شدیدا اعتراض داریم و جای تاسف است که نظرات ما در این رابطه در نظر گرفته نمی شود .

متن نامه شورایاریها به مقام معظم رهبری



در بخشهایی از نامه شورایاران به دفتر مقام معظم رهبری آمده است: متاسفانه هر از چندگاهی از طرف هیت دولت ،استانداری فرمانداری شهرستان ری موضوع جدایی ری از تهران دربین مردم مطرح می شود . که این نوع مطالب برخلاف سفارش های حضرتعالی مبنی بر همبستگی بیم مدیران و مسئولان است .

اهالی منطقه ری این جدایی را برخلاف سخنان رهبری که ری را قبله تهران نامیده اند دانسته و به تشریح زیان هایی که این منطقه پس از جدایی متحمل می شوند اشاره کرده اند.