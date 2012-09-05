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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

مسابقات بین المللی بوکس در بابلسر برگزار می شود

مسابقات بین المللی بوکس در بابلسر برگزار می شود

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر گفت: مسابقات بین المللی بوکس دهه مبارک فجر با حضور 18 تیم خاجی و تیم ملی ایران در بابلسر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انصار آری  ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : فدراسیون بوکس پس از بازدید از زیرساخت های ورزش بابلسر ، موافقت خود را با اعطای این میزبانی به بابلسر اعلام کرد.

وی بیان داشت: بابلسر همواره در میزبانی مسابقات کشوری سرآمد استان بود و با داشتن امکانات مناسب ، طبیعت زیبا و چشم نواز ، مردم میهمان نواز و سایر مواهب الهی توان برگزاری اردوهای ملی و مسابقات بین المللی ، آسیایی
و حتی جهانی را دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر افزود: زیرساخت های ورزشی بابلسر برای میزبانی رقابت های مختلف ورزشی نزدیک به حد استاندارد است و با این شرایط می توانیم از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای کوتاه و
بلند مدت میزبانی کنیم.

وی همچنین از برگزاری مسابقات جودو قهرمانی استان ، جمعه این هفته در بابلسر خبر داد.
  
 

کد مطلب 1689799

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