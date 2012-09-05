مسابقات بین المللی بوکس در بابلسر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انصار آری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : فدراسیون بوکس پس از بازدید از زیرساخت های ورزش بابلسر ، موافقت خود را با اعطای این میزبانی به بابلسر اعلام کرد.

وی بیان داشت: بابلسر همواره در میزبانی مسابقات کشوری سرآمد استان بود و با داشتن امکانات مناسب ، طبیعت زیبا و چشم نواز ، مردم میهمان نواز و سایر مواهب الهی توان برگزاری اردوهای ملی و مسابقات بین المللی ، آسیایی

و حتی جهانی را دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر افزود: زیرساخت های ورزشی بابلسر برای میزبانی رقابت های مختلف ورزشی نزدیک به حد استاندارد است و با این شرایط می توانیم از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای کوتاه و

بلند مدت میزبانی کنیم.

وی همچنین از برگزاری مسابقات جودو قهرمانی استان ، جمعه این هفته در بابلسر خبر داد.



