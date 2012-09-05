الله مانی: امیدواریم روسیه را در فینال ملاقات کنیم/اشتباهات گذشته را تکرار نکردیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، امین الله مانی پس از شکست تیم ایران مقابل روسیه در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: این مسابقه را روی اشتباهات فردی در به ثمر رساندن گل و کارهای دفاعی به حریف باختیم اما قطعا بازیکنان ما توانایی جبران این شکست را در مسابقات بعدی دارند.

وی با اشاره به اینکه روسیه در دو بازی گذشته مقابل ما شکست خورده بود و در این دیدار به نوعی برای جبران آن شکست‌ها به میدان آمده بود، افزود: در دو فینال جهانی ما این اشتباه را کردیم که در چنین مسابقه‌ای تمام توان خود را به کار بستیم. همین مسئله باعث مصدومیت و دو اخطاره شدن نفرات اصلی ما شد اما در این بازی بیشتر سعی در حفظ بازی کردیم.

سرمربی تیم فوتبال هفت نفره ایران اضافه کرد: فشار اصلی خود را در بازی آینده به کار می‌بندیم و امیدواریم یک بار دیگر در فینال روسیه را ملاقات کنیم. البته تیم روسیه از لحاظ بدنی از ما شرایط بهتری داشت، هرچند بازیکنان ما هم وضعیت خوبی دارند.

وی این مسابقه را دیدار سرگروهی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: 80 تا 90 درصد از آنچه از بازیکنان خواسته بودیم را در زمین مقابل تیم قدرتمند روسیه به خوبی اجرا کردند اما تنها در کسب نتیجه لازم ناکام ماندیم. البته با توجه به شرایط موجود باز هم به موفقیت تیم امیدوارم.

الله مانی در پایان در خصوص صحبت سرمربی روسیه که ایران را تیم قدرتمند و شایسته فینالیست شدن دانسته است، گفت: من این مربی را از 15 سال پیش می‌شناسم. او بسیار باتجربه و باسیاست عمل می‌کند. روس‌ها در دو بازی گذشته به ما باخته بودند هرچند در دیداری تدارکاتی در کشور خود ما را برده بودند. امیدوارم صحبت او جنبه عملی پیدا کند.