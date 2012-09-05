نشست نقش گفتگوهای دینی در جهان معاصر با چین

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور «وانگ ژو آن» رئیس سازمان امور ادیان چین و هیأت همراه روز شنبه 18 شهریور ماه سال جاری به میزبانی مرکز گفتگوی ادیانِ معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار خواهد شد.

آقایان «ما لی» رئیس سازمان ادیان «نینگ شیا» و «ترکان پیدا» رئیس سازمان ادیان «شین جیان»، از جمله همراهان «وانگ ژو آن» رئیس سازمان امور ادیان چین در سفر به ایران هستند.

از دیگر برنامه‌های این هیأت در مدت اقامت خود در جمهوری اسلامی ایران که چهار روز به طول خواهد انجامید، دیدار با دکتر محمد باقر خرمشاد؛ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نیز سفر به شهر قم و ملاقات و گفتگو با آیت الله حسینی بوشهری؛ رئیس حوزه علمیه قم، زیارت حرم حضرت معصومه(س) و همچنین بازدید از مراکز دینی، فرهنگی و تاریخی شهر اصفهان خواهد بود.

سفر هیأت مذکور و برگزاری نشست مقدماتی گفتگوی ادیان با طرف چینی برای اولین بار است که برگزار می گردد.