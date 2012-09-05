مشکلات زیربنایی در مسکن مهر ایلام رفع می شود

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه مسکن مهر مشکلات زیربنایی داریم که این مشکلات باید هرچه سریع تر رفع شوند.

وی افزود: اگر شهرداری ها کمک نکنند، مردم متضرر می شوند و باید شهرداریهای نقاط مختلف استان در امر مسکن سازی همیاری کنند.

وی ادامه داد: بانک های عامل تا تعاونی های مسکن برای سازه های خود پایان کار نگیرند، اقدام به تقسیط وام ها نمی کنند و بعد از مدتی سود مشارکت نیز بر اصل وام اضافه می شود که در نهایت این مردم هستند که باید آن را پرداخت کنند.

استاندار ضمن تاکید مجدد بر اینکه مردم متضرر واقعی کمک کاری تعاونی ها خواهند بود، اظهار داشت: شهرداری نسبت به محوطه سازی و پایان کار این واحدها مساعدت داشته باشند تا مردم نسبت به مسئولین بدبین نشوند.

اعلایی تصریح کرد: شهرداری هایی که در تکمیل و تحویل زودهنگام و به موقع طرح های مسکن مهر کمک کرده اند از سوی وزیر راه و شهرسازی در بحث اعتبارات مورد تشویق قرار گرفته اند.

این مسئول در پایان افزود: در این زمینه در سال گذشته به شهرداری مهران از سوی وزارت راه و شهرسازی کمک سه برابری صورت گرفت که به دلیل حمایت و ارائه خدمات به موقع به طرح مسکن مهر بود.