رسانه ها مهمترین ابزار مقابله با جنگ نرم هستند

حجت الاسلام حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر رسالت خبرنگاران را در عرصه جنگ نرم بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: استفاده از کلام نورانی قرآن و اهل بیت، ابزار بسیار مناسبی درمواجهه با جنگ نرم به شمار می آید.

وی برخورد صادقانه رسانه ها را یکی از راهکارهای اطمینان بخش برای ارتباط عمیق با مردم و مسئولان دانست و یادآورشد: در جمهوری اسلامی ایران رسانه ها از دیرباز واقعیت های جامعه و جهان را با رویکرد گسترش امید در فضای جامعه دنبال می کند.

حسینی تصریح کرد: با توجه به اینکه دشمنان با بهره گیری از سیستم به قول خودشان پیشرفته نظامی نتوانستند بر جمهوری اسلامی ایران غلبه کنند، از هر فرصتی برای پیروزی در جنگ نرم استفاده می کنند اما تاکنون با فعالیت بسیار خوب رسانه ها تلاشهای دشمنان نظام شکست خورده است.

این مسئول به رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص جنگ نرم اشاره و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری سالهاست فعالیت های فرهنگی دشمن علیه کشورمان را با عنوان شبیه خون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و امروز به عنوان جنگ نرم، به مردم و رسانه ها معرفی می کنند که باید آن را تحلیل و در برنامه های خود مورد توجه قرار دهیم.

وی قلم خبرنگاران را در جنگ نرم بسیار ارزشمند دانست و یادآور شد: رسانه مهمترین ابزار در جنگ نرم بشمار می آید و اصحاب رسانه با تدبیر و قلم خود به خوبی در جنگ فرهنگی مقابل دشمنان نظام ایستاده اند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک بیان کرد: علیرغم تبلیغات ضد دین دشمن، مردم کشورمان توجه خاصی به دین اسلام دارند و عمل به دستورات دینی در کشورمان در حال گسترش است.

حسینی ضمن اشاره به گسترش روز افزون اسلام در جهان، ابراز کرد: در حال حاضر دین اسلام به سرعت در حال گسترش در جهان است و این مهم در فضای تبلیغی بسیار گسترده دشمن علیه دین اسلام محقق شده است.

این مسئول در ادامه به برخی از برنامه های آتی سازمان تبلیغات اسلامی آبیک اشاره کرد و برنامه های هفته ولایت، دهه محرم و صفر، برنامه های ویژه شهادت و ولادت اهل بیت را از جمله این برنامه ها معرفی کرد.

وی در پایان گفت: تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک با ایجاد سایت های مذهبی، کانون های فرهنگی، مؤسسات قرآنی، برگزاری

جشنواره های قرآنی و کرسی های تلاوت در مساجد و حمایت از 130 هیئت مذهبی به دنبال گسترش مبانی دین اسلام در سطح این شهرستان است.