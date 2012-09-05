19 وب سایت تبیان شهرستان های آذربایجان شرقی افتتاح شد

امیر محمد مجتهدی به خبرنگار مهر گفت: اولین جلسه آموزشی بهره برداری از این وب سایت ها هم اکنون در محل اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در حال برگزاری است که در این جلسه مسئولان سایت های شهرستان های استان چگونگی ورود اطلاعات به وب سایت را آموزش خواهند دید.



وی افزود: در تمامی شهرستان های استان این سایت ها افتتاح شدند که در فاز اول و از امروز وب سایت های شهرستان های مرند، مراغه، اهر ، شبستر، میانه، سراب در فضای مجازی برای کاربران قابل مشاهده خواهند بود.

مجتهدی اعلام کرد: در فازهای بعدی و هفته های آتی اطلاعات بقیه شهرستان ها نیز قابل نمایش است.



مسئول تبیان استان در پایان سخنان خود افزود: یکی از مهم ترین ویژگی های بارز این وب سایتها ارائه اخبار و مقالات به صورت آنلاین است .

آدرس اینترنتی وب سایت شهرستان های استان به صورت مستقل قابل مشاهده است.