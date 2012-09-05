ضرورت سرعت بخشی به احداث یادمان باکری و 12 هزار شهید آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی عصر چهارشنبه در جلسه هفتگی بررسی وضعیت اجرایی پروژه مجتمع فرهنگی یادمان شهید باکری اظهارداشت: نباید این پروژه معنوی همردیف با دیگر طرح های عمرانی قرار گیرد.

وی به الهام گیری از زیبایی های منحصر به فرد طبیعت اطراف در ساخت این پروژه اشاره کرد و گفت: طراحان و مجریان طرح، ایده پردازی و نوآوری را در انجام مراحل مختلف طرح فراموش نکنند.

محمودی با تاکید بر اجرای دقیق برنامه زمان بندی پروژه ساخت یادمان شهید باکری افزود: کارهای اجرایی این پروژه بر اساس سرعت عمل همراه با رعایت کیفیت پیش رود.

معاون امور عمرانی با بیان اینکه یادمان شهید باکری تنها پروژه ای است که جلسات هفتگی بررسی و نظارت مستقیم بر روند پیشرفت اجرایی آن به شکل منظم برگزار می شود، اضافه کرد: مرحله آماده سازی طرح قبل از شروع فصل سرما به اتمام می رسد.

جلسه بررسی روند اجرای یادمان شهید باکری با حضور قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری و مجری طرح در محل باغ رضوان ارومیه برگزار شد.