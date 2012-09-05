نتیجه نپرداختن مالیات غلطیدن در دامن نفاق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر چهارشنبه در بیست و نهمین همایش سراسری انجمن های اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بعضی از مردم به وظیفه قانونی خود در پرداخت مالیات عمل نمی‌کنند افزود: این درحالی است اسلام بر پرداخت مالیات تاکید زیادی دارد و عدم رعایت این تکلیف الهی، غلطیدن در دامن نفاق است.

وی ادامه داد: نپرداختن مالی از عواملی مثل تبلیغات سوء علیه حکومت یا جهل و ناآگاهی و برخی به دلیل حب به مال از پرداخت مالیات فرار می کنند در حالی که در دین ما بر پرداخت مالیات سفارش بسیاری شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی قم مالیات بحثی کلان و سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی بر اساس مقررات هر کس موظف است از ثروت و در آمد خودش برای حفظ منافع سیاسی، اقتصادی و رفاه عمومی به دولت مالیات بپردازد.

سعیدی تصریح کرد: دریافت مالیات در عصر حاضر یکی از پایه های کشورداری و پیشرفت و ترقی کشورها محسوب می شود.

وی با اعلام اینکه 90 تا 98 درصد بودجه عمومی برخی کشورهای صنعتی از طریق مالیات تامین می شود ابراز کرد: مردم نسبت به این موضوع توجیه هستند و واکنش سرسختانه نشان نمی دهند زیرا به آنها تفهیم شده است که دریافت مالیات در راستای بهره مندی آنها از امکانات و استفاده مجدد از منابع است.

نماینده ولی فقیه در قم مالیات را یکی از پایه های پیشرفت ترقی کشور ذکر کرد و بیان داشت: نگاه مردم به مقوله مالیات باید به این شکل باشد که هر کسی باید در برابر خدمت دولت به او در حد توانش سهم خود را به دولت مالیات پرداخت کند و اگر این نگاه حاکم شود با توجه به منطقی بودن آن کسی از مالیات گریزان نمی‌شود.

سعیدی عنوان داشت: ادای مالیات توسط مردم سبب افزایش توان دولت است و نتیجه آن به خود آنها باز می‌گردد و مردم باید بدانند نظام برای مردم کار می کند و مردم نیز باید هزینه خدمات زیادی که دولت به آنها ارائه کرده است را به دولت پرداخت کنند.

وی با اشاره به آیات قرآن تصریح کرد: بر اساس نص صریح قرآن، اخذ مالیات طلب حکومت از مودیان مالیاتی است و کمک، احسان و هدیه محسوب نمی شود.

تولیت آستانه مقدسه قم ادامه داد: بنا به گفته قرآن این مالیات باید از مال خود افراد دریافت شود و مودیان نیز باید آنرا از روی صداقت و راستی پرداخت کنند زیرا این مالیات سبب تطهیر و تزکیه فرد پرداخت کننده می شود.

سعیدی عنوان داشت: مردمی که در حکومتی زندگی می‌کنند به آن حکومت بدهکار هستند و باید هر کسی در موضع خودش مردم را نسبت به این مهم آگاه کند.

وی بیان کرد: پروردگار به لحاظ اطمینان بخشی به بندگانش از مواردی نظیر پرداخت به فقرا، مساکین، جذب و دلگرم کردن مردم به اسلام، آزادی بندگان، در راه ماندگان به عنوان مسیرهای صرف مالیات نام می برد.

امام جمعه قم افزود: نحوه هزینه کردن مالیات توسط دولت و حکومت در روحیه مردم بسیار تاثیر گذار است و اگر خوب خرج شود تاثیر مثبتی در مردم دارد و اگر مردم ملاحظه کنند دولت خدمتی از طریق ادای مالیات انجام می‌دهد خشنود می‌شوند.

سعیدی اضافه کرد: دولت باید کاری کند که مردم به چشم خودشان ببینند که برخی امکانات شهر به وسیله مالیات آنها تامین شده است و این در روحیه پرداخت مالیات بسیار موثر است.